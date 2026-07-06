7 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ
7 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ на столицю.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи", - йдеться в повідомленні.
За словами мера, пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.
Масований обстріл
- Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
- У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.
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