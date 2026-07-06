7 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ

7 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ на столицю.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.



7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.

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Масований обстріл

Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.

У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

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