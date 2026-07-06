7 июля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате ударов РФ

7 июля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной атаки РФ на столицу.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.



7 июля в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.

По словам мэра, поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там все еще ищут людей под завалами.

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Массированный обстрел

Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.

В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.

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