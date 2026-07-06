Момент масованих ударів РФ по Києву в ніч на 6 липня. ВIДЕО
У ніч на 6 липня російські окупанти масовано атакували Київ безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами.
Кадри масованих ударів РФ по Києву оприлюднив канал APT, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На відео фіксують численні вибухи у столиці та задимлення після ударів РФ.
Масований обстріл
- Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
- У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.
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А тепер що, винен хтось, а не ти?
І що, не дагаваріцца пасрєдінє, не заглянуть в глаза? І шашликі на майскіє тобі, падлі, в горлянці не застрягли?
оруть вони тут, воляають, бо ж то все хтось, то ж не воно...аби не бариха...
Так, для дебіла, якщо не втямі: найбільше наша армія постраждала за часів Кучми і Януковича!
А найстрашнішої шкоди Україні завдало президентсво Зеленського! бо ж ти паржать захотіло... шашліків і асфальту тобі потрібно було. ну то жри тепер і ржи...
Юрій Касьянов
Виглядає це якось дивно, начебто вони робили це на замовлення маскви, або міжнародної мафії.