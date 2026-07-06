РФ від ранку атакує АЗС у Запоріжжі: троє людей постраждали

Від ранку 6 липня 2026 війська РФ атакують автозаправні станції у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали три людини.

На місцях працюють екстрені служби.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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