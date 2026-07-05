Окупанти вдарили дроном по АЗС у Харкові: постраждали дві людини

Вдень 5 липня російський безпілотник вдарив по даху автомийки, розташованої на території автозаправної станції у Київському районі Харкова. Постраждали двоє працівників.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожа атака сталася близько 13:40. За попередніми даними прокуратури, для удару російські військові застосували безпілотний літальний апарат БМ-35 ("Італмас").

Внаслідок атаки двоє працівників віком 58 та 60 років зазнали гострої реакції на стрес. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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