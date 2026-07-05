УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8353 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків Атаки дронів на АЗС
582 2

Окупанти вдарили дроном по АЗС у Харкові: постраждали дві людини

Вдень 5 липня російський безпілотник вдарив по даху автомийки, розташованої на території автозаправної станції у Київському районі Харкова. Постраждали двоє працівників.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожа атака сталася близько 13:40. За попередніми даними прокуратури, для удару російські військові застосували безпілотний літальний апарат БМ-35 ("Італмас").

Внаслідок атаки двоє працівників віком 58 та 60 років зазнали гострої реакції на стрес. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

Дивіться також: Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: вже відомо про п’ятьох поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (6077) Харків (6191) атака (1758) Харківська область (2942) Харківський район (992)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 