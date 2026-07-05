1 274 2
Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: вже відомо про п’ятьох поранених. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 липня, ворожий удар БпЛА зафіксовано в Київському районі Харкова.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
На цю хвилину відомо, що четверо людей дістали поранення внаслідок удару ворожого безпілотника.
Зазначається, що троє постраждалих наразі шпиталізовані.
Усім надається медична допомога.
Пізніше стало відомо, що пʼятеро людей, які дістали поранення в Київському районі, шпиталізовані.
За уточненою інформацією, в Київському районі вибухових поранень зазнали 73-річна, 75-річна, 40-річна жінки та 74-річний чоловік.
Також постраждала 18-річна дівчина.
Наслідки атаки
Як розповіли в ДСНС України, влучання зафіксовано в дорожнє покриття неподалік станції метрополітену.
Що передувало
- Нагадаємо, напередодні російські війська із застосуванням БпЛА завдали ударів по Богодухову в Харківській області, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області, унаслідок чого троє людей загинули і вісім - постраждали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль