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Вражеский БПЛА нанес удар по Харькову: уже известно о пяти раненых. ФОТОрепортаж
Сегодня, 5 июля, вражеский удар БПЛА зафиксирован в Киевском районе Харькова.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
На данный момент известно, что четыре человека получили ранения в результате удара вражеского беспилотника.
Отмечается, что трое пострадавших в настоящее время госпитализированы.
Всем оказывается медицинская помощь.
Позже стало известно, что пять человек, получивших ранения в Киевском районе, госпитализированы.
По уточненной информации, в Киевском районе взрывные ранения получили 73-летняя, 75-летняя, 40-летняя женщины и 74-летний мужчина.
Также пострадала 18-летняя девушка.
Последствия атаки
Как рассказали в ГСЧС Украины, попадание зафиксировано в дорожном покрытии возле станции метрополитена.
Что предшествовало
- Напомним, накануне российские войска с применением БПЛА нанесли удары по Богодухову в Харьковской области, в результате чего погибли двое мужчин.
- За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области, в результате чего три человека погибли и восемь - пострадали.
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