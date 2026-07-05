Вражеский БПЛА нанес удар по Харькову: уже известно о пяти раненых. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 июля, вражеский удар БПЛА зафиксирован в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

На данный момент известно, что четыре человека получили ранения в результате удара вражеского беспилотника.

Отмечается, что трое пострадавших в настоящее время госпитализированы.

Всем оказывается медицинская помощь.

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Позже стало известно, что пять человек, получивших ранения в Киевском районе, госпитализированы.

По уточненной информации, в Киевском районе взрывные ранения получили 73-летняя, 75-летняя, 40-летняя женщины и 74-летний мужчина.

Также пострадала 18-летняя девушка.

Последствия атаки

Как рассказали в ГСЧС Украины, попадание зафиксировано в дорожном покрытии возле станции метрополитена.









Что предшествовало

Напомним, накануне российские войска с применением БПЛА нанесли удары по Богодухову в Харьковской области, в результате чего погибли двое мужчин.

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области, в результате чего три человека погибли и восемь - пострадали.

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