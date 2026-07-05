Оккупанты ударили дроном по АЗС в Харькове: пострадали два человека
Днём 5 июля российский беспилотник нанёс удар по крыше автомойки, расположенной на территории автозаправочной станции в Киевском районе Харькова. Пострадали двое работников.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Вражеская атака произошла около 13:40. По предварительным данным прокуратуры, для нанесения удара российские военные применили беспилотный летательный аппарат БМ-35 ("Италмас").
В результате атаки двое работников в возрасте 58 и 60 лет перенесли острую стрессовую реакцию. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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