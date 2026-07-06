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Новости Атаки дронов на АЗС
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Россия с утра атакует АЗС в Запорожье: трое человек пострадали

Атака на АЗС в Днепропетровской области

С утра 6 июля 2026 года войска РФ атакуют автозаправочные станции в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, в результате одного из ударов пострадали три человека.

На местах работают экстренные службы.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Запорожье (3002) обстрел (33588) Запорожская область (4550) Запорожский район (677)
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