Россия с утра атакует АЗС в Запорожье: трое человек пострадали
С утра 6 июля 2026 года войска РФ атакуют автозаправочные станции в Запорожье.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, в результате одного из ударов пострадали три человека.
На местах работают экстренные службы.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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