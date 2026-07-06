Россия с утра атакует АЗС в Запорожье: трое человек пострадали

С утра 6 июля 2026 года войска РФ атакуют автозаправочные станции в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительной информации, в результате одного из ударов пострадали три человека.

На местах работают экстренные службы.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удар дроном по АЗС в Харькове: пострадали два человека