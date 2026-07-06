Росія завдала масштабних руйнувань Києву: пошкоджено понад 20 об’єктів, - Кулеба

Після нічної атаки РФ у Києві зафіксовано масштабні руйнування у чотирьох районах міста. Найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони, тривають рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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"Ворог бив по житлових кварталах столиці. На цю хвилину відомо про 46 постраждалих. Медики надать всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Фіксуються руйнування у 4 районах Києва, найбільше - Подільському та Дарницькому районах. Всього - понад 20 локацій. Тривають рятувальні операції та ліквідація наслідків профільними оперативними службами.

Удар по Київщині

У Київській області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях також працюють оперативні штаби.

"На жаль, є загиблий. Ще 10 жителів області дістали травми", - зазначив Кулеба.

Також протягом доби Росія завдавала ударів по Харківщині, Сумщині, Запоріжжю, Херсонщині, Дніпропетровщині, Одещині та інших регіонах.

"Це справжній тероризм проти мирного населення України, - наголосив Кулеба

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