Росія атакувала Миколаївщину дронами: шестеро постраждалих, пошкоджено АЗС

Унаслідок атак дронів Shahed/"Гербера" на Миколаївщині постраждали шестеро людей. Пошкоджено АЗС, лінію електропередач, приватний будинок, автомобілі та сільгосптехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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У Нечаянській громаді постраждали двоє людей

У Нечаянській громаді внаслідок атаки була поранена 49-річна жінка. Її госпіталізували, станом на ранок її стан оцінюється як середньої тяжкості, стабільний.

Пізніше до медичного закладу в іншій області самостійно звернувся 45-річний чоловік, який також постраждав через атаку.

Крім того, пошкоджено будівлю автозаправної станції.

У Новоодеській громаді поранено двох чоловіків

Під час повторної атаки ударними безпілотниками у Новоодеській громаді поранення дістали чоловіки віком 39 та 40 років. Обох госпіталізували. За інформацією на ранок, їхній стан — середньої тяжкості, стабільний.

Також пошкоджено будівлю автозаправної станції та лінію електропередач.

У Коблівській громаді пошкоджено будинок і автомобілі

У Коблівській громаді внаслідок удару дронів пошкоджено приватний житловий будинок та два автомобілі.

FPV-атаки по Очаківській та Галицинівській громадах

Минулої доби російські війська п'ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади.

Внаслідок одного з ударів у Галицинівській громаді легких поранень зазнали двоє чоловіків віком 61 та 65 років. Від госпіталізації вони відмовилися.

Також пошкоджено сільськогосподарську техніку.

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