Росія атакувала Миколаївщину дронами: шестеро постраждалих, пошкоджено АЗС
Унаслідок атак дронів Shahed/"Гербера" на Миколаївщині постраждали шестеро людей. Пошкоджено АЗС, лінію електропередач, приватний будинок, автомобілі та сільгосптехніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
У Нечаянській громаді постраждали двоє людей
У Нечаянській громаді внаслідок атаки була поранена 49-річна жінка. Її госпіталізували, станом на ранок її стан оцінюється як середньої тяжкості, стабільний.
Пізніше до медичного закладу в іншій області самостійно звернувся 45-річний чоловік, який також постраждав через атаку.
Крім того, пошкоджено будівлю автозаправної станції.
У Новоодеській громаді поранено двох чоловіків
Під час повторної атаки ударними безпілотниками у Новоодеській громаді поранення дістали чоловіки віком 39 та 40 років. Обох госпіталізували. За інформацією на ранок, їхній стан — середньої тяжкості, стабільний.
Також пошкоджено будівлю автозаправної станції та лінію електропередач.
У Коблівській громаді пошкоджено будинок і автомобілі
У Коблівській громаді внаслідок удару дронів пошкоджено приватний житловий будинок та два автомобілі.
FPV-атаки по Очаківській та Галицинівській громадах
Минулої доби російські війська п'ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади.
Внаслідок одного з ударів у Галицинівській громаді легких поранень зазнали двоє чоловіків віком 61 та 65 років. Від госпіталізації вони відмовилися.
Також пошкоджено сільськогосподарську техніку.
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