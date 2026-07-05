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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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На Миколаївщині через атаку дронів загорілася АЗС, є поранена

Атака дронів на АЗС у Миколаївської області

У Миколаївському районі внаслідок атаки дронів виникла пожежа на території автозаправної станції, є постраждала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Телеграмі.

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Вогонь після удару дронів

За словами Кіма, російські безпілотники типу "Шахед" завдали удару по об’єкту інфраструктури. Унаслідок цього було пошкоджено будівлю автозаправної станції та сталася пожежа.

"Внаслідок атаки "Шахедів" поранено жінку. Пошкоджено будівлю АЗС, відбулася пожежа", – йдеться у повідомленні.

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Постраждалу доправили до лікарні

Очільник області зазначив, що поранену жінку госпіталізували. Інші деталі не уточнюються.

  • Раніше повідомлялося, що через можливі удари росіян по АЗС жителів Сумської області закликають не відвідувати найближчим часом автозаправні станції.

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АЗС (1999) Миколаївська область (2485) атака (1758) Шахед (2313)
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