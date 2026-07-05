Росія атакує Україну ввечері 5 липня, - Повітряні сили
Ввечері 5 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 17:25 - Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на Самар.
О 17:53 - БпЛА на Кривий Ріг з південного сходу.
О 18:12 - Нові групи БпЛА з Курщини на Конотопський район Сумщини.
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