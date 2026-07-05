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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 5 липня, - Повітряні сили

Атака безпілотників

Ввечері 5 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 17:25 - Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на Самар.

О 17:53 - БпЛА на Кривий Ріг з південного сходу.

О 18:12 - Нові групи БпЛА з Курщини на Конотопський район Сумщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили дроном по АЗС у Харкові: постраждали дві людини

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