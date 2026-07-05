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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину вечером 5 июля, - Воздушные силы

Атака беспилотников

Вечером 5 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 17:25 — Днепропетровская область: реактивный БПЛА в направлении Самара.

В 17:53 — БПЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока.

В 18:12 — новые группы БПЛА из Курщины в Конотопский район Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удар дроном по АЗС в Харькове: пострадали два человека

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