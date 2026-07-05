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Россия атакует Украину вечером 5 июля, - Воздушные силы
Вечером 5 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 17:25 — Днепропетровская область: реактивный БПЛА в направлении Самара.
В 17:53 — БПЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока.
В 18:12 — новые группы БПЛА из Курщины в Конотопский район Сумской области.
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