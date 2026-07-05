На Николаевщине из-за атаки дронов загорелась АЗС, есть раненая
В Николаевском районе в результате атаки дронов возник пожар на территории автозаправочной станции, есть пострадавшая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.
Пожар после удара дронов
По словам Кима, российские беспилотники типа "Шахед" нанесли удар по объекту инфраструктуры. В результате было повреждено здание автозаправочной станции и произошел пожар.
"В результате атаки "Шахедов" ранена женщина. Повреждено здание АЗС, произошел пожар", — говорится в сообщении.
Пострадавшую доставили в больницу
Глава области отметил, что раненая женщина была госпитализирована. Другие детали не уточняются.
- Ранее сообщалось, что из-за возможных ударов россиян по АЗС жителей Сумской области призывают в ближайшее время не посещать автозаправочные станции.
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