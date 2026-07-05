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Новости Атака беспилотников на Николаев
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На Николаевщине из-за атаки дронов загорелась АЗС, есть раненая

Атака дронов на АЗС в Николаевской области

В Николаевском районе в результате атаки дронов возник пожар на территории автозаправочной станции, есть пострадавшая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.

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Пожар после удара дронов

По словам Кима, российские беспилотники типа "Шахед" нанесли удар по объекту инфраструктуры. В результате было повреждено здание автозаправочной станции и произошел пожар.

"В результате атаки "Шахедов" ранена женщина. Повреждено здание АЗС, произошел пожар", — говорится в сообщении.

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Пострадавшую доставили в больницу

Глава области отметил, что раненая женщина была госпитализирована. Другие детали не уточняются.

  • Ранее сообщалось, что из-за возможных ударов россиян по АЗС жителей Сумской области призывают в ближайшее время не посещать автозаправочные станции.

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Автор: 

АЗС (454) Николаевская область (2331) атака (1686) Шахед (2300)
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Топ комментарии
+2
Ви серйозно? у кацапа ракет не вистачить..у кацапа чи в нас? останній раз всі 6 Фламіндічей кацапи збили.кацапи вибивають АЗС вже на Миколаївщині.
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05.07.2026 22:26 Ответить
+1
***** ні на фронті ні у себе з бензином нічого не може зробити так він вирішив перебити автозаправки в прифронтових містах.
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05.07.2026 21:43 Ответить
+1
Мопедами їх вибивають
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05.07.2026 22:17 Ответить

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