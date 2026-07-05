На Днепропетровщине в воскресенье произошло более 30 атак: повреждены дома, есть раненый

В воскресенье враг более 30 раз атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. Пострадал один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи в Telegram.

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Массированные удары по районам области

В Павлограде повреждена инфраструктура, частные дома и автомобили. В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Там повреждены предприятия, многоквартирный дом и автомобили.

В Синельниковском районе противник нанес удар по райцентру и Васильковской громаде. Повреждены инфраструктура и многоквартирные дома. Один человек получил ранение.

"В Павлограде разрушены инфраструктура, частные дома и автомобили. В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены предприятия, многоквартирный дом и автомобили. В Синельниковском районе противник нанес удар по райцентру и Васильковской громаде. Разрушены инфраструктура и многоквартирные дома. Один человек получил ранения", — отметил он.

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Пожары и новые попадания

Кроме того, удары были нанесены в Самаровском районе. Там россияне обстреляли город Самар и Песчанскую громаду. Повреждена инфраструктура. Загорелось поле с пшеницей.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, ещё девять получили ранения.

Две авиабомбы оккупантов разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажном доме. На месте атаки возник пожар.

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