На Днепропетровщине в воскресенье произошло более 30 атак: повреждены дома, есть раненый
В воскресенье враг более 30 раз атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. Пострадал один человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи в Telegram.
Массированные удары по районам области
В Павлограде повреждена инфраструктура, частные дома и автомобили. В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Там повреждены предприятия, многоквартирный дом и автомобили.
В Синельниковском районе противник нанес удар по райцентру и Васильковской громаде. Повреждены инфраструктура и многоквартирные дома. Один человек получил ранение.
"В Павлограде разрушены инфраструктура, частные дома и автомобили. В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены предприятия, многоквартирный дом и автомобили. В Синельниковском районе противник нанес удар по райцентру и Васильковской громаде. Разрушены инфраструктура и многоквартирные дома. Один человек получил ранения", — отметил он.
Пожары и новые попадания
Кроме того, удары были нанесены в Самаровском районе. Там россияне обстреляли город Самар и Песчанскую громаду. Повреждена инфраструктура. Загорелось поле с пшеницей.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, ещё девять получили ранения.
Две авиабомбы оккупантов разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажном доме. На месте атаки возник пожар.
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