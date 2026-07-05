Обстрел Запорожья: один погибший, 14 раненых, - ОВА (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате вражеского удара по Запорожью в воскресенье, 5 июля, было повреждено многоэтажное здание, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"По предварительным данным, есть пострадавшие", — написал Федоров в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по Запорожью: есть пострадавшие

Позже Федоров написал, что среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье двое полицейских.



Правоохранители госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

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В 18:59 - Федоров написал, что в результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, еще девять ранены.

Две авиабомбы оккупантов разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажке. Возник пожар.

"Ранены девять человек. В том числе, и 14-летний парень и 89-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметил глава ОВА.

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В 20:20 - Нацполиция сообщила, что российские войска вечером нанесли удар по Запорожью двумя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК. Одна из бомб попала вблизи многоэтажки.

Во время исполнения служебных обязанностей тяжелые ранения получили двое полицейских. Один из них скончался во время реанимационных мероприятий.

Также ранения получили семь гражданских. Еще один авиаудар пришелся по частному сектору, где пострадал 15-летний подросток.

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В Запорожье в результате произошедшей вечером авиационной атаки количество пострадавших возросло до 13. Об этом в Телеграме сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, у людей контузии и осколочные ранения.

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Число раненых в результате авиационной атаки россиян увеличилось до 14 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - сообщила Национальная полиция Запорожской области в Фейсбуке.