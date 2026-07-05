Рашисты нанесли удар дронами по Запорожью: трое раненых
Днём 5 июля 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удары по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщает ОГА, российские дроны атаковали гражданские объекты. Повреждены магазин и территория предприятия.
Есть пострадавшие
По словам Федорова, три человека получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье.
Ранения получили трое мужчин. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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