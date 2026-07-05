Рашисты нанесли удар дронами по Запорожью: трое раненых

Днём 5 июля 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщает ОГА, российские дроны атаковали гражданские объекты. Повреждены магазин и территория предприятия.

Есть пострадавшие

По словам Федорова, три человека получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье.

Ранения получили трое мужчин. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Вольнянск: ранены две женщины, под завалами могут находиться люди. ФОТО

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.