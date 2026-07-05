Рашисти вдарили дронами по Запоріжжю: троє поранених

Вдень 5 липня 2026 року війська РФ вчергове завдали ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Як інформує ОВА, російські дрони атакували цивільні об'єкти. Пошкоджені магазин та територія підприємства.

Є постраждалі

За словами Федорова, три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.

Поранення дістали троє чоловіків. Їм надається уся необхідна медична допомога.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.