Рашисти вдарили дронами по Запоріжжю: троє поранених
Вдень 5 липня 2026 року війська РФ вчергове завдали ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як інформує ОВА, російські дрони атакували цивільні об'єкти. Пошкоджені магазин та територія підприємства.
Є постраждалі
За словами Федорова, три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.
Поранення дістали троє чоловіків. Їм надається уся необхідна медична допомога.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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