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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Ворог атакував Вільнянськ: поранені дві жінки, під завалами можуть бути люди. ФОТО

Зранку 5 липня 2026 року війська РФ атакують Вільнянськ Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Вільнянська громада під ворожим ударом. Попередньо, є поранені. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як пізніше стало відомо, попередньо, дві людини поранено внаслідок ворожої атаки.

Жінки 93-х та 68-ми років звернулись за допомогою до медиків.

удар по Вільнянську

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що минулої доби одна людина загинула, ще 16 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Також читайте: Рашисти вдарили по Вільнянську: зруйновано будинок, серед поранених - 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. ФОТО

Автор: 

обстріл (34993) Запорізька область (5080) Запорізький район (691) Вільнянськ (19)
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