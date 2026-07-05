Ворог атакував Вільнянськ: поранені дві жінки, під завалами можуть бути люди. ФОТО

Зранку 5 липня 2026 року війська РФ атакують Вільнянськ Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Вільнянська громада під ворожим ударом. Попередньо, є поранені. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як пізніше стало відомо, попередньо, дві людини поранено внаслідок ворожої атаки.

Жінки 93-х та 68-ми років звернулись за допомогою до медиків.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що минулої доби одна людина загинула, ще 16 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

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