Ворог атакував Вільнянськ: поранені дві жінки, під завалами можуть бути люди. ФОТО
Зранку 5 липня 2026 року війська РФ атакують Вільнянськ Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Вільнянська громада під ворожим ударом. Попередньо, є поранені. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як пізніше стало відомо, попередньо, дві людини поранено внаслідок ворожої атаки.
Жінки 93-х та 68-ми років звернулись за допомогою до медиків.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що минулої доби одна людина загинула, ще 16 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.
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