Новини Обстріли Запорізької області
Рашисти вдарили по Вільнянську: зруйновано будинок, серед поранених - 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. ФОТО

Під ранок 20 травня 2026 року ворог атакував Вільнянськ Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, удар прийшовся по приватному будинку. Оселю зруйновано, після влучання виникла пожежа.

Вільнянськ після обстрілу

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

Є поранені

Поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей - 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Усім надається необхідна допомога.

Ворог нищить житлові будинки убиває людей ,зате окупаційні адміністрації на окупованих територіях стоять цілі і не ушкоджені як і колоборанти ,ворог розуміє лише силу.
20.05.2026 07:20
 
 