Рашисты нанесли удар по Вольнянску: разрушен дом, среди раненых - 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. ФОТО

Ранним утром 20 мая 2026 года враг атаковал Вильнянск Запорожского района.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Куда попал враг?

По данным ОГА, удар пришелся по частному дому. Дом разрушен, после попадания возник пожар.

Взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

Есть раненые

Ранены четверо человек: мужчина, женщина и двое детей - 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.



Всем оказывается необходимая помощь.

