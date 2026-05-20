Рашисты нанесли удар по Вольнянску: разрушен дом, среди раненых - 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. ФОТО
Ранним утром 20 мая 2026 года враг атаковал Вильнянск Запорожского района.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Куда попал враг?
По данным ОГА, удар пришелся по частному дому. Дом разрушен, после попадания возник пожар.
Взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.
Есть раненые
Ранены четверо человек: мужчина, женщина и двое детей - 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Всем оказывается необходимая помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий20.05.2026 07:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль