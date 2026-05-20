739 1

Рашисты нанесли удар по Вольнянску: разрушен дом, среди раненых - 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. ФОТО

Ранним утром 20 мая 2026 года враг атаковал Вильнянск Запорожского района.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Куда попал враг?

По данным ОГА, удар пришелся по частному дому. Дом разрушен, после попадания возник пожар.

Вильнянск после обстрела

Взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

Есть раненые

Ранены четверо человек: мужчина, женщина и двое детей - 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Всем оказывается необходимая помощь.

обстрел (32678) ранение (3365) Запорожская область (4376) Запорожский район (566) Вольнянск (14)
Ворог нищить житлові будинки убиває людей ,зате окупаційні адміністрації на окупованих територіях стоять цілі і не ушкоджені як і колоборанти ,ворог розуміє лише силу.
20.05.2026 07:20 Ответить
 
 