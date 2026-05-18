Двое человек пострадали в результате вражеского удара в Запорожской области
Вечером 17 мая российские войска атаковали Запорожский район. Два человека получили ранения, поврежден автомобиль.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Двое пострадавших
Вражеский удар пришелся по дороге на выезде из одного из населенных пунктов.
28-летняя женщина и 27-летний мужчина получили ранения. Также поврежден автомобиль.
Ранее Федоров сообщал об угрозе российских ударных БПЛА в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российская армия атакует территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 17 мая.
