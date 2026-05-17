Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару на Запоріжжі

Ввечері 17 травня російські війська атакували Запорізький район. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджено автомобіль.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє постраждалих

Ворожий удар прийшовся по дорозі на виїзді з одного з населених пунктів.

28-річна жінка та 27-річний чоловік дістали поранення. Також пошкоджено автомобіль.

Перед цим Федоров повідомляв про загрозу російських ударних БпЛА в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакує територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 17 травня.

