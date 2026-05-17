Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російська армія атакує територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 17 травня.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними військових, триває повітряна загроза через застосування дронів.

Рух ворожих дронів

О 19:29 - Повідомляється про групу БпЛА на Дніпро з південного заходу.

Також БпЛА на Конотоп зі сходу.

О 19:47 - БпЛА на Запоріжжя із заходу.

О 19:53 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів:

Група БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.

БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 20:05 - Група БпЛА з Херсонщини курсом на Нікополь.

БпЛА на Дніпро, Запоріжжя з півдня.

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Гончарівське.

О 20:19 - Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., рф на Харківщину.

О 20:51 - Кілька груп БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на Славутич, Гончарівське, Прилуки.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Чорнобиль.

О 20:54 - БпЛА на сході Сумщини курсом на Ромни.

Група БпЛА на заході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Кілька БпЛА на сході та в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград, Новомиколаївку.

О 20:55 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:56 - КАБи на Сумщину.

О 21:01 - КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину.

О 21:12 - КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину, а також Група БпЛА на Дніпро з півночі.

О 21:27 - КАБи на Сумщину.

О 22:01 - КАБи на північ Харківщини.

О 22:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі безпілотники:

Нові Групи БпЛА з півночі у напрямку Дніпра.

БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

О 22:21 - Повідомляється про рух БпЛА:

На півночі Житомирщини курсом на Овруч.

На Чернігівщині курсом на Чернігів, Славутич з півночі, на Прилуки зі сходу.

На Полтаву зі сходу.

На Дніпро з півночі.

О 22:37 - Атака БпЛА на Дніпро триває. Нові групи БпЛА із запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 23:11 - Нові групи БпЛА з півночі на Сумщину та Чернігівщину.

О 23:28 - Триває атака БпЛА на Дніпро. Нові групи в напрямку міста.

О 23:39 - Харківщина: група БпЛА із півночі курсом на Богодухів.

О 00:12 - БпЛА із Харківщини у напрямку Дніпропетровщини.

О 00:28 - Групи БпЛА курсом на Кременчук.

О 00:43 - БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

