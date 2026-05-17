Російські телеканали применшили масштаб української атаки на Москву, - ЗМІ

Російські пропагандистські телеканали — "Первый канал", "Россия-1" та НТВ применшили масштаб одного з найбільших українських ударів по Москві та Московській області РФ в ніч на 17 травня.

Про це пише "Медуза" з посиланням на "Агентство", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На росТБ применшили масштаб атаки по Москві

Зазначається, що телеканали витратили на розповідь про "одну з найбільших атак дронів від початку війни" менше хвилини, повідомивши про подію на початку випусків як про таку, що щойно відбулась, хоча після атаки минуло вже кілька годин.

Повноцінних сюжетів телеканали не підготували, зазначає "Агентство".

Зокрема, на "Первом канале" у випуску о 10-й ранку, анонсуючи головні теми дня, ведучий не включив масовану атаку до огляду з чотирьох ключових подій. Він почав говорити про атаку лише за півтори хвилини після початку випуску, в першому сюжеті.

Читайте також: Для ураження цілей в Московській області РФ застосували озброєння української розробки, - Генштаб

Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня Сили оборони України уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл. РФ.

Зокрема, у Московській області було уражено:

завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";

нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Дивіться також: Видовищний момент вибуху українського БпЛА під час атаки на Московський НПЗ. ВIДЕО