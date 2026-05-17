Російські телеканали применшили масштаб української атаки на Москву, - ЗМІ

Російські пропагандистські телеканали — "Первый канал", "Россия-1" та НТВ применшили масштаб одного з найбільших українських ударів по Москві та Московській області РФ в ніч на 17 травня.

Про це пише "Медуза" з посиланням на "Агентство", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що телеканали витратили на розповідь про "одну з найбільших атак дронів від початку війни" менше хвилини, повідомивши про подію на початку випусків як про таку, що щойно відбулась, хоча після атаки минуло вже кілька годин.

Повноцінних сюжетів телеканали не підготували, зазначає "Агентство". 

Зокрема, на "Первом канале" у випуску о 10-й ранку, анонсуючи головні теми дня, ведучий не включив масовану атаку до огляду з чотирьох ключових подій. Він почав говорити про атаку лише за півтори хвилини після початку випуску, в першому сюжеті.

Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня Сили оборони України уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл. РФ.

Зокрема, у Московській області було уражено:

  • завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;
  • Московський НПЗ;
  • нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";
  • нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Топ коментарі
+16
по факту та атака скоріше символічна була .. це наші перебільшили

17.05.2026 19:34
показати весь коментар
17.05.2026 19:34 Відповісти
+15
16 років тому,17 травня 2010 року - https://x.com/i/status/2055957404701847669 відео.
17.05.2026 19:15
показати весь коментар
17.05.2026 19:15 Відповісти
+9
Кацапи роблять вигляд що не обісралися.
17.05.2026 19:40
показати весь коментар
17.05.2026 19:40 Відповісти
16 років тому,17 травня 2010 року - https://x.com/i/status/2055957404701847669 відео.
17.05.2026 19:15
показати весь коментар
17.05.2026 19:15 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Дякую, ви щойно зробили мій день.
17.05.2026 19:20
показати весь коментар
17.05.2026 19:20 Відповісти
Ех..от би нашому кілька сосен сьогодні на голову..
17.05.2026 20:06
показати весь коментар
17.05.2026 20:06 Відповісти
по факту та атака скоріше символічна була .. це наші перебільшили

треба ж малювати Zельоні перемоги
показати весь коментар
17.05.2026 19:34 Відповісти
Там були дохлі кацапи. Це вже не символічно, але треба більше
17.05.2026 19:48
показати весь коментар
17.05.2026 19:48 Відповісти
це правда, тільки де ваші, експерд правдолюбецьі, був на момент атаки на місці подій?
17.05.2026 19:50
показати весь коментар
17.05.2026 19:50 Відповісти
Шоб менше згадували про Єрмака
показати весь коментар
17.05.2026 19:57 Відповісти
це перемоги українського народу,
а не ваші,
і не твого зєлі..
показати весь коментар
17.05.2026 22:32 Відповісти
Шо? Сотні дронів по мацкве симіволічно? Нафтоперкачувальна станція? Єдиний завод кацапів з літографічним устаткуванняням? Як ви вже дістали диванні ікспьорди/дешеві боти
17.05.2026 23:05
показати весь коментар
17.05.2026 23:05 Відповісти
Кацапи роблять вигляд що не обісралися.
17.05.2026 19:40
показати весь коментар
17.05.2026 19:40 Відповісти
Проєкт нового Цивільного кодексу. 11 способів змусити журналістику замовкнути

https://detector.media/infospace/article/249816/2026-05-17-proiekt-novogo-tsyvilnogo-kodeksu-11-sposobiv-zmusyty-zhurnalistyku-zamovknuty/
показати весь коментар
17.05.2026 19:40 Відповісти
Три жмури, серед них один iндус. Адекватна "атветка" за Київ. Завтра ***** знесе чергову дев'ятиповерхiвку з десятками людей.
17.05.2026 19:44
показати весь коментар
17.05.2026 19:44 Відповісти
Значить пора буде нарешті взривати метро
17.05.2026 19:50
показати весь коментар
17.05.2026 19:50 Відповісти
Підривати метро краще в ленінграді, на станціях, де шлюзи..ото буде ржака. Вода, електрика..
17.05.2026 20:09
показати весь коментар
17.05.2026 20:09 Відповісти
Ну я ще маю сподівання на вільну Інгрію, хоча ідея мені сподобалась 😁😁😁
17.05.2026 20:22
показати весь коментар
17.05.2026 20:22 Відповісти
США і Китай видно дали добро воювати далі, поки населення не закінчиться.
17.05.2026 19:45
показати весь коментар
17.05.2026 19:45 Відповісти
Ніякої атаки на Москву не було. Сам фельдмаршал Зелемський назвав це "атакою на московський регіон".
17.05.2026 19:47
показати весь коментар
17.05.2026 19:47 Відповісти
Сказали, що замість 3-ох вікон розбили 2?
17.05.2026 19:49
показати весь коментар
17.05.2026 19:49 Відповісти
https://t.me/voynareal/136712?single 🍿 Москву затягує справжній апокаліпсис: чорний дим від потужної пожежі починає накривати спальні райони російської столиці
17.05.2026 19:53
показати весь коментар
17.05.2026 19:53 Відповісти
ця пожежа не має відношення до дронової атаки
17.05.2026 20:09
показати весь коментар
17.05.2026 20:09 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 19:54 Відповісти
Два любителі росіїї як мінімум до 2022 піаряться на крові Українського народу і видають бажане за дійсне. Тим самим вводячи в оману Народ України.
17.05.2026 21:19
показати весь коментар
17.05.2026 21:19 Відповісти
https://t.me/voynareal/136719 «Сегодня - самый ужасный день в моей жизни. В мужа в***** дрон»: настрій російської шавки після сьогоднішнього удару
17.05.2026 19:56
показати весь коментар
17.05.2026 19:56 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 20:19 Відповісти
Самый лучший деень..(с)
показати весь коментар
17.05.2026 20:32 Відповісти
Судячи з фото, на допомогу Мацкві висунувся з того світу бєдоносний крейсер Ад Кузнєцов...
17.05.2026 21:01
показати весь коментар
17.05.2026 21:01 Відповісти
Так треба повторити на біс. Потім ще і ще... Додати балістику, гроші на яку поверне єрмак (якщо йому по феншую вставити паяльник в дупу). Щоби москалі обсиралися по обидві боки екранів телевізорів.
17.05.2026 21:12
показати весь коментар
17.05.2026 21:12 Відповісти
Значить треба продовжити щоб Москва згоріла к чортовій матері. Можливо тоді москвичі помітять війну.
17.05.2026 21:15
показати весь коментар
17.05.2026 21:15 Відповісти
"Москва сгорєла" гр. Лєнінград..

Купа позитиву))
показати весь коментар
17.05.2026 21:27 Відповісти
пали маскву - спасай рабсію..(с) наполеон
17.05.2026 22:39
показати весь коментар
17.05.2026 22:39 Відповісти
Ніколи так не брешуть, як під час війни, перед виборами та після рибалки.
Щоправда, за поребриком брешуть майже завжди.
показати весь коментар
17.05.2026 21:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tOJNyTMM6gw кацапи ниють
17.05.2026 22:37
показати весь коментар
17.05.2026 22:37 Відповісти
ця куйня їм не допоможе ..
показати весь коментар
17.05.2026 22:40 Відповісти
звісно не допоможе, бо вони не в змозі осягнути першопричину своїх злиднів.
17.05.2026 22:45
показати весь коментар
17.05.2026 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cfIuKqB4qc8 ******** вже нічого не допоможе.
17.05.2026 22:54
показати весь коментар
17.05.2026 22:54 Відповісти
на самодурстві ті московіти доїхали від "ми зари бров піднімемо" - до того що вони в своему моцквабаді верещать дурними голосами кал роняючи... далі буде...
17.05.2026 22:48
показати весь коментар
17.05.2026 22:48 Відповісти
 
 