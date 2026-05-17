Для ураження цілей в Московській області РФ застосували озброєння української розробки, - Генштаб

16-го та в ніч на 17 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора. Зокрема, у Московській області РФ уражено підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Уражено підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді Московської області РФ, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об’єкта зафіксовано пожежу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога.

Ураження насосної станції

Також у Московській області уражено насосну станцію "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема, і для російської армії.

Зафіксовано пожежу на території об'єкту.

У Генштабі розповіли, що для ураження цілей у Московській області використовувались українські розробки - RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо.

Командні пункти ворога

Серед іншого уражено командний пункт противника у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА ворога у районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині.

Знищення живої сили противника

Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинському Курської області РФ, а також по двох зосередженнях окупантів у районі Новоекономічного на Донеччині.

"За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412 окремої бригади безпілотних систем, 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19 ракетної бригади "Свята Варвара", 1-го Окремого центру безпілотних систем й іншим представникам Збройних Сил України і всіх Сил безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

