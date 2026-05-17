Для ураження цілей в Московській області РФ застосували озброєння української розробки, - Генштаб
16-го та в ніч на 17 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора. Зокрема, у Московській області РФ уражено підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї
"Уражено підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді Московської області РФ, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об’єкта зафіксовано пожежу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога.
Ураження насосної станції
Також у Московській області уражено насосну станцію "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема, і для російської армії.
Зафіксовано пожежу на території об'єкту.
У Генштабі розповіли, що для ураження цілей у Московській області використовувались українські розробки - RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо.
Командні пункти ворога
Серед іншого уражено командний пункт противника у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА ворога у районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині.
Знищення живої сили противника
Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинському Курської області РФ, а також по двох зосередженнях окупантів у районі Новоекономічного на Донеччині.
"За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412 окремої бригади безпілотних систем, 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19 ракетної бригади "Свята Варвара", 1-го Окремого центру безпілотних систем й іншим представникам Збройних Сил України і всіх Сил безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.
Тобто нормальні люди на вечірці годинку радіють і ні про що більше не згадують, а потім ідуть ***шити далі - працювати, воювати, мітингувати, бороти корупцію тощо. Але на вечірці - повністю віддаються радості щодо досягнень.
Але ви з мішанєю не такі. Ви будь-якої мити тільки лайно бачите. А це - приблизно на 95% ознака провокаторства.
Тож робимо висновок: ти є засрашинський провокатор, який розганяє засрашинські вигадки щодо застосування ЗСУ установок RM-70, з некерованими ракетами, по "мирним" містам засрашки.
Україні... а коли отримують отвєтку по своїм військ.об'єктам, то скиглять, а нас за що..
пу може одразу вивести свої війська з окупованих укр територій і припинити вбивства ... але ж для пу движуха понад усе: що ж, значить буде отримувати листи щастя ... які проветрять макітри...
Як бачимо, навіть ці удари "по мацкві" були по підприємствам нафто-енергетичного сектору та виробнику мікросхем, а не просто "па мацкві".
Я до того, що всі ці сьогоднішні удари побачили і почули, ну, максиму 1-2 мільйони осіб в тому велетенському мегаполісі. Тож "паніка" в тих свиней в твоєму формулюванні, почнеться тільки після декілька десятків чи навіть сотень ударів по різним інфраструктурним/промисловим об'єктам, коли кожна свиня в мацкві почує і побачить проліт дронів і звуки вибухів.