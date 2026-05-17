Силы обороны нанесли удар по предприятию по производству микросхем для высокоточного оружия в Московской области РФ, - Генштаб

16-го и в ночь на 17 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, в Московской области РФ было поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия

"Поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области РФ, специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия. На территории объекта зафиксирован пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага.

Поражение насосной станции

Также в Московской области поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критически важной частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в том числе и для российской армии.

Зафиксирован пожар на территории объекта.

В Генштабе рассказали, что для поражения целей в Московской области использовались украинские разработки — RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и др.

Командные пункты врага

Среди прочего поражен командный пункт противника в районе Бунге Донецкой области и пункты управления БПЛА врага в районе Двуречной Харьковской области, Завитном на Херсонщине и Удачном на Донецкой области.

Уничтожение живой силы противника

Кроме того, украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области, Волфинского Курской области РФ, а также по двум скоплениям оккупантов в районе Новоекономического в Донецкой области.

"За эффективную боевую работу благодарность воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара", 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных Сил Украины и всех Сил безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

