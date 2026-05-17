Силы обороны нанесли удар по предприятию по производству микросхем для высокоточного оружия в Московской области РФ, - Генштаб

Удары по объектам РФ 16-17 мая: поражен завод микросхем и пункты управления

16-го и в ночь на 17 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, в Московской области РФ было поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия

"Поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области РФ, специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия. На территории объекта зафиксирован пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага.

Поражение насосной станции 

Также в Московской области поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критически важной частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в том числе и для российской армии.

Зафиксирован пожар на территории объекта.

В Генштабе рассказали, что для поражения целей в Московской области использовались украинские разработки — RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и др.

Командные пункты врага

Среди прочего поражен командный пункт противника в районе Бунге Донецкой области и пункты управления БПЛА врага в районе Двуречной Харьковской области, Завитном на Херсонщине и Удачном на Донецкой области.

Уничтожение живой силы противника

Кроме того, украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области, Волфинского Курской области РФ, а также по двум скоплениям оккупантов в районе Новоекономического в Донецкой области.

"За эффективную боевую работу благодарность воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара", 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных Сил Украины и всех Сил безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Генштаб ВС москва предприятие россия
Далі буде, москвохрюки... 😁
показать весь комментарий
17.05.2026 18:42 Ответить
Фламіндічем чи знову дронами і Нептунами?)

Потужнічі еврейські виявились здатні лише до вкрадення 100% капіталу і виведення його в "землю обітовану"
показать весь комментарий
17.05.2026 18:44 Ответить
Бач, всі інші радіють влучанням в виробника мікросхем для високоточної зброї та насосній станції, яка перекачує бензини для мацкви, а в тебе в голові виключно фламіндичі. Що з тобою не так, мішутка?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:46 Ответить
Чекаю ботів, що пояснять мені, що атакували саме Москву, а не регіон, як сказав сам зеленський.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:46 Ответить
вони вже тут
показать весь комментарий
17.05.2026 18:48 Ответить
Я так розумію - це була атветка за обстріл 14 травня.
Патужна. Дякуємо євреям з ФП що дали безпілотники.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:56 Ответить
Цікаво, машка хоть іноді просихає?)
показать весь комментарий
17.05.2026 19:09 Ответить
абсурд на расєї кріпчає їхнє сво - ну це не війна, а суто гуманна акція для захисту руцкаязичних в
Україні... а коли отримують отвєтку по своїм військ.об'єктам, то скиглять, а нас за що..
пу може одразу вивести свої війська з окупованих укр територій і припинити вбивства ... але ж для пу движуха понад усе: що ж, значить буде отримувати листи щастя ... які проветрять макітри...
показать весь комментарий
17.05.2026 19:27 Ответить
Які зеленський з єрмаком банановим, та дивними особами з СБУ, така і «атвєтка» … Подібне уже було у зеленського, як і з «гарантіями безпеки» за Здачу надр України!!! Папочки йому привезли з США, щоб показати фактичні грошові потоки виведені з України …, от умеров і бовтається за кордоном, як лано в ополонці!!
показать весь комментарий
17.05.2026 19:02 Ответить
Удары по моЦкве должны быть всё чаще и всё сильнее, но и про другие болотные места забывать не стоит, короче СМЕРТЬ кацапским тварям!!!
показать весь комментарий
17.05.2026 19:18 Ответить
Удари повинні бути туди, де ефективність ударів буде максимально ефективною. А не ефектною.

Як бачимо, навіть ці удари "по мацкві" були по підприємствам нафто-енергетичного сектору та виробнику мікросхем, а не просто "па мацкві".
показать весь комментарий
17.05.2026 19:42 Ответить
Дуже дивно. В кометах не бачу жоднонго з тих що: "...по мацкві..." З ФСБ не оновили методичку?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:29 Ответить
Робот Федя не постраждав?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:38 Ответить
 
 