Силы обороны нанесли удар по предприятию по производству микросхем для высокоточного оружия в Московской области РФ, - Генштаб
16-го и в ночь на 17 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, в Московской области РФ было поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия
"Поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области РФ, специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия. На территории объекта зафиксирован пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага.
Поражение насосной станции
Также в Московской области поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критически важной частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в том числе и для российской армии.
Зафиксирован пожар на территории объекта.
В Генштабе рассказали, что для поражения целей в Московской области использовались украинские разработки — RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и др.
Командные пункты врага
Среди прочего поражен командный пункт противника в районе Бунге Донецкой области и пункты управления БПЛА врага в районе Двуречной Харьковской области, Завитном на Херсонщине и Удачном на Донецкой области.
Уничтожение живой силы противника
Кроме того, украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области, Волфинского Курской области РФ, а также по двум скоплениям оккупантов в районе Новоекономического в Донецкой области.
"За эффективную боевую работу благодарность воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара", 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных Сил Украины и всех Сил безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.
Потужнічі еврейські виявились здатні лише до вкрадення 100% капіталу і виведення його в "землю обітовану"
Патужна. Дякуємо євреям з ФП що дали безпілотники.
Україні... а коли отримують отвєтку по своїм військ.об'єктам, то скиглять, а нас за що..
пу може одразу вивести свої війська з окупованих укр територій і припинити вбивства ... але ж для пу движуха понад усе: що ж, значить буде отримувати листи щастя ... які проветрять макітри...
Як бачимо, навіть ці удари "по мацкві" були по підприємствам нафто-енергетичного сектору та виробнику мікросхем, а не просто "па мацкві".