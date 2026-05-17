Российские телеканалы преуменьшили масштаб украинской атаки на Москву, - СМИ

Российские пропагандистские телеканалы — "Первый канал", "Россия-1" и НТВ — преуменьшили масштаб одного из крупнейших украинских ударов по Москве и Московской области РФ в ночь на 17 мая.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Агентство", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На российском ТВ преуменьшили масштаб атаки на Москву

Отмечается, что телеканалы уделили рассказу об "одной из крупнейших атак дронов с начала войны" менее минуты, сообщив о событии в начале выпусков как о только что произошедшем, хотя после атаки прошло уже несколько часов.

Полноценных сюжетов телеканалы не подготовили, отмечает "Агентство".

В частности, на "Первом канале" в выпуске в 10 утра, анонсируя главные темы дня, ведущий не включил массированную атаку в обзор из четырех ключевых событий. Он начал говорить об атаке лишь через полторы минуты после начала выпуска, в первом сюжете.

Читайте также: Для поражения целей в Московской области РФ применили вооружение украинской разработки, — Генштаб

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской обл. РФ.

В частности, в Московской области были поражены:

завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская";

нефтеперекачивающая станцию "Володарское".

Смотрите также: Зрелищный момент взрыва украинского БПЛА во время атаки на Московский НПЗ. ВИДЕО