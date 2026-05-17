Российские телеканалы преуменьшили масштаб украинской атаки на Москву, - СМИ

Российские пропагандистские телеканалы — "Первый канал", "Россия-1" и НТВ — преуменьшили масштаб одного из крупнейших украинских ударов по Москве и Московской области РФ в ночь на 17 мая.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Агентство", передает Цензор.НЕТ.

На российском ТВ преуменьшили масштаб атаки на Москву 

Отмечается, что телеканалы уделили рассказу об "одной из крупнейших атак дронов с начала войны" менее минуты, сообщив о событии в начале выпусков как о только что произошедшем, хотя после атаки прошло уже несколько часов.

Полноценных сюжетов телеканалы не подготовили, отмечает "Агентство". 

В частности, на "Первом канале" в выпуске в 10 утра, анонсируя главные темы дня, ведущий не включил массированную атаку в обзор из четырех ключевых событий. Он начал говорить об атаке лишь через полторы минуты после начала выпуска, в первом сюжете.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской обл. РФ.

В частности, в Московской области были поражены:

  • завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
  • Московский НПЗ;
  • нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская";
  • нефтеперекачивающая станцию "Володарское".

16 років тому,17 травня 2010 року - https://x.com/i/status/2055957404701847669 відео.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Дякую, ви щойно зробили мій день.
Ех..от би нашому кілька сосен сьогодні на голову..
по факту та атака скоріше символічна була .. це наші перебільшили

треба ж малювати Zельоні перемоги
Там були дохлі кацапи. Це вже не символічно, але треба більше
це правда, тільки де ваші, експерд правдолюбецьі, був на момент атаки на місці подій?
Шоб менше згадували про Єрмака
Кацапи роблять вигляд що не обісралися.
Проєкт нового Цивільного кодексу. 11 способів змусити журналістику замовкнути

https://detector.media/infospace/article/249816/2026-05-17-proiekt-novogo-tsyvilnogo-kodeksu-11-sposobiv-zmusyty-zhurnalistyku-zamovknuty/
Три жмури, серед них один iндус. Адекватна "атветка" за Київ. Завтра ***** знесе чергову дев'ятиповерхiвку з десятками людей.
Значить пора буде нарешті взривати метро
Підривати метро краще в ленінграді, на станціях, де шлюзи..ото буде ржака. Вода, електрика..
Ну я ще маю сподівання на вільну Інгрію, хоча ідея мені сподобалась 😁😁😁
США і Китай видно дали добро воювати далі, поки населення не закінчиться.
Ніякої атаки на Москву не було. Сам фельдмаршал Зелемський назвав це "атакою на московський регіон".
Сказали, що замість 3-ох вікон розбили 2?
https://t.me/voynareal/136712?single 🍿 Москву затягує справжній апокаліпсис: чорний дим від потужної пожежі починає накривати спальні райони російської столиці
ця пожежа не має відношення до дронової атаки
https://t.me/voynareal/136719 «Сегодня - самый ужасный день в моей жизни. В мужа в***** дрон»: настрій російської шавки після сьогоднішнього удару
Самый лучший деень..(с)
