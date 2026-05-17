Российские телеканалы преуменьшили масштаб украинской атаки на Москву, - СМИ
Российские пропагандистские телеканалы — "Первый канал", "Россия-1" и НТВ — преуменьшили масштаб одного из крупнейших украинских ударов по Москве и Московской области РФ в ночь на 17 мая.
Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Агентство", передает Цензор.НЕТ.
На российском ТВ преуменьшили масштаб атаки на Москву
Отмечается, что телеканалы уделили рассказу об "одной из крупнейших атак дронов с начала войны" менее минуты, сообщив о событии в начале выпусков как о только что произошедшем, хотя после атаки прошло уже несколько часов.
Полноценных сюжетов телеканалы не подготовили, отмечает "Агентство".
В частности, на "Первом канале" в выпуске в 10 утра, анонсируя главные темы дня, ведущий не включил массированную атаку в обзор из четырех ключевых событий. Он начал говорить об атаке лишь через полторы минуты после начала выпуска, в первом сюжете.
Что предшествовало?
Напомним, что в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской обл. РФ.
В частности, в Московской области были поражены:
- завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
- Московский НПЗ;
- нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская";
- нефтеперекачивающая станцию "Володарское".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба ж малювати Zельоні перемоги
https://detector.media/infospace/article/249816/2026-05-17-proiekt-novogo-tsyvilnogo-kodeksu-11-sposobiv-zmusyty-zhurnalistyku-zamovknuty/