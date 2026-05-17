Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Российская армия атакует территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 17 мая.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным военных, сохраняется воздушная угроза из-за применения дронов.

Движение вражеских дронов

В 19:29 - сообщается о группе БПЛА на Днепр с юго-запада.

Также БПЛА на Конотоп с востока.

В 19:47 – БпЛА на Запорожье с запада.

В 19:53 - Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов:

Группа БпЛА из Курской обл. РФ на Сумщину.

БПЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.

В 20:05 – группа БПЛА из Херсонщины курсом на Никополь.

БпЛА на Днепр, Запорожье с юга.

БПЛА на севере Черниговской области курсом на Гончаровское.

