Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Российская армия атакует территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 17 мая.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным военных, сохраняется воздушная угроза из-за применения дронов.
Движение вражеских дронов
В 19:29 - сообщается о группе БПЛА на Днепр с юго-запада.
Также БПЛА на Конотоп с востока.
Обновленная информация
В 19:47 – БпЛА на Запорожье с запада.
Обновленная информация
В 19:53 - Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов:
- Группа БпЛА из Курской обл. РФ на Сумщину.
- БПЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.
В 20:05 – группа БПЛА из Херсонщины курсом на Никополь.
- БпЛА на Днепр, Запорожье с юга.
- БПЛА на севере Черниговской области курсом на Гончаровское.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Василий Васильев #602664
Дмитро Піталов #581675
Марина Нєчаєва #615993
