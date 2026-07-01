Рашисти хочуть до кінця липня вийти до річки Гайчур, щоб наступати на Вільнянськ і Павлоград, - Сили оборони півдня

Командування армії окупантів поставило завдання своїм військам до кінця липня встановити контроль над районами Гуляйполя та Покровського та вийти на рубіж річки Гайчур, щоб наступати на Вільнянськ і Павлоград.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Які плани у російського командування на липень? Оволодіти Гуляйполем і Покровським до кінця липня і вийти на рубежі по річці Гайчур", - зазначив він.

Таким чином, зазначив речник, російське командування прагне створити умови для подальшого просування та наступальних дій у напрямку Вільнянська і Павлограда.

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