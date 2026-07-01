УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на півдні
1 038 9

Рашисти хочуть до кінця липня вийти до річки Гайчур, щоб наступати на Вільнянськ і Павлоград, - Сили оборони півдня

Бої на Півдні: у Силах оборони розповіли про плани РФ

Командування армії окупантів поставило завдання своїм військам до кінця липня встановити контроль над районами Гуляйполя та Покровського та вийти на рубіж річки Гайчур, щоб наступати на Вільнянськ і Павлоград.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Які плани у російського командування на липень? Оволодіти Гуляйполем і Покровським до кінця липня і вийти на рубежі по річці Гайчур", - зазначив він.

Таким чином, зазначив речник, російське командування прагне створити умови для подальшого просування та наступальних дій у напрямку Вільнянська і Павлограда.

Читайте: Сили оборони активізували дії на Олександрівському напрямку та тиснуть на російські війська, - Волошин

Автор: 

Гуляйполе (249) Запорізька область (5054) Сили оборони півдня (603) Запорізький район (671) Пологівський район (432) Вільнянськ (17)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 