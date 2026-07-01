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Рашисты хотят до конца июля выйти к реке Гайчур, чтобы наступать на Вольнянск и Павлоград, - Силы обороны юга
Командование армии оккупантов поставило перед своими войсками задачу до конца июля установить контроль над районами Гуляйполя и Покровского и выйти к рубежу реки Гайчур, чтобы начать наступление на Вольнянск и Павлоград.
Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
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"Какие планы у российского командования на июль? Овладеть Гуляйполем и Покровским до конца июля и выйти на рубежи по реке Гайчур", - отметил он.
Таким образом, отметил пресс-секретарь, российское командование стремится создать условия для дальнейшего продвижения и наступательных действий в направлении Вольнянска и Павлограда.
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