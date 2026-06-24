Силы обороны активизировали действия на Александровском направлении и оказывают давление на российские войска, — Волошин
Силы обороны Украины ведут активные действия на Александровском направлении, пытаясь перехватить тактическую инициативу у российских войск и заставить их перейти к обороне на отдельных участках фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"Александровское направление — это то направление, где Силы обороны Украины пытаются перехватить тактическую инициативу, а на некоторых участках фронта даже заставить врага перейти к оборонительным действиям", — сказал Волошин.
По его словам, ситуация на этом участке фронта остается непростой, однако украинские военные продолжают активно действовать, чтобы улучшить тактическое положение.
"Там мы проводим довольно активные и в определенной степени успешные действия, поскольку враг теряет свою тактическую инициативу", — отметил пресс-секретарь.
Волошин добавил, что наибольшее количество боевых столкновений на юге фиксируется на Гуляйпольском направлении.
"Там (Гуляйпольское направление. — Ред.) противник пытается продвинуться в сторону Новоселовки и проводит наиболее активные штурмовые действия, которые поддерживаются вражеским огнем и артиллерией с применением вражеских дронов", — сказал Волошин.
По его данным, речь идет об участках к юго-западу от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Чаривное, Зализничное и Гуляйпольское. Именно там российские войска ведут одни из самых интенсивных атак на южном фронте, сказал пресс-секретарь.
"На всем Гуляйпольском направлении за сутки фиксируется около двух десятков, а иногда даже трех десятков боевых столкновений", — добавил он.
Также он рассказал, что к северу от Гуляйполя — от района Варваровки до Доброполья — российские войска пытаются продвинуться в направлении Терноватого и Косовцевого. Оккупанты также стремятся захватить Воздвижовку и выйти на определенные командованием рубежи, однако реализовать эти задачи им не удается.
"Кроме того, здесь враг активно применяет авиацию, нанося удары корректируемыми авиационными бомбами по населенным пунктам вблизи линии боевого столкновения", — подытожил Волошин.
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