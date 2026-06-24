Силы обороны активизировали действия на Александровском направлении и оказывают давление на российские войска, — Волошин

Силы обороны Украины ведут активные действия на Александровском направлении, пытаясь перехватить тактическую инициативу у российских войск и заставить их перейти к обороне на отдельных участках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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"Александровское направление — это то направление, где Силы обороны Украины пытаются перехватить тактическую инициативу, а на некоторых участках фронта даже заставить врага перейти к оборонительным действиям", — сказал Волошин.

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По его словам, ситуация на этом участке фронта остается непростой, однако украинские военные продолжают активно действовать, чтобы улучшить тактическое положение.

"Там мы проводим довольно активные и в определенной степени успешные действия, поскольку враг теряет свою тактическую инициативу", — отметил пресс-секретарь.

Волошин добавил, что наибольшее количество боевых столкновений на юге фиксируется на Гуляйпольском направлении.

"Там (Гуляйпольское направление. — Ред.) противник пытается продвинуться в сторону Новоселовки и проводит наиболее активные штурмовые действия, которые поддерживаются вражеским огнем и артиллерией с применением вражеских дронов", — сказал Волошин.

По его данным, речь идет об участках к юго-западу от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Чаривное, Зализничное и Гуляйпольское. Именно там российские войска ведут одни из самых интенсивных атак на южном фронте, сказал пресс-секретарь.

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"На всем Гуляйпольском направлении за сутки фиксируется около двух десятков, а иногда даже трех десятков боевых столкновений", — добавил он.

Также он рассказал, что к северу от Гуляйполя — от района Варваровки до Доброполья — российские войска пытаются продвинуться в направлении Терноватого и Косовцевого. Оккупанты также стремятся захватить Воздвижовку и выйти на определенные командованием рубежи, однако реализовать эти задачи им не удается.

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"Кроме того, здесь враг активно применяет авиацию, нанося удары корректируемыми авиационными бомбами по населенным пунктам вблизи линии боевого столкновения", — подытожил Волошин.