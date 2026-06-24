Сирский посетил воинов на Александровском направлении: обсудили дальнейшие действия, скорректировали планы
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в район ведения активных боевых действий, побывал в воинских частях, выполняющих задачи по отражению вооруженной агрессии РФ на Александровском направлении.
Об этом Сырский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, Сырский заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Олега Апостола о ситуации в районе ответственности, результатах проделанной работы и выполнении ранее поставленных задач. Обсудили варианты дальнейших действий, скорректировали планы.
Также Главнокомандующий посетил 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. На месте он подробно ознакомился с обстановкой в зоне ответственности и принял необходимые решения по урегулированию проблемных вопросов.
Приоритеты — неизменны
Сырский подчеркнул, что десантники ведут активные оборонительные действия и делают все, чтобы противник не смог продвигаться и закрепляться.
"Наши приоритеты неизменны — освобождение украинской территории от российских оккупантов, сохранение жизни наших воинов.
Спасибо каждому военнослужащему за стойкость и мужество!" — добавил он.
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