Сирский посетил воинов на Александровском направлении: обсудили дальнейшие действия, скорректировали планы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в район ведения активных боевых действий, побывал в воинских частях, выполняющих задачи по отражению вооруженной агрессии РФ на Александровском направлении.

Об этом Сырский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, Сырский заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Олега Апостола о ситуации в районе ответственности, результатах проделанной работы и выполнении ранее поставленных задач. Обсудили варианты дальнейших действий, скорректировали планы.



Также Главнокомандующий посетил 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. На месте он подробно ознакомился с обстановкой в зоне ответственности и принял необходимые решения по урегулированию проблемных вопросов.

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Приоритеты — неизменны

Сырский подчеркнул, что десантники ведут активные оборонительные действия и делают все, чтобы противник не смог продвигаться и закрепляться.



"Наши приоритеты неизменны — освобождение украинской территории от российских оккупантов, сохранение жизни наших воинов.



Спасибо каждому военнослужащему за стойкость и мужество!" — добавил он.

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