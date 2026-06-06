Ситуация на южном участке фронта остается динамичной. На Александровском направлении враг сосредоточил более 71 тысячи военных, - Сырский

На Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях продолжаются активные боевые действия. Противник наращивает свои силы, Силы обороны Украины укрепляют позиции и повышают обороноспособность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"Работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны", - говорится в сообщении.

Наращивание сил противником

Сырский отметил, что враг продолжает наращивать усилия. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще примерно такое же количество враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной - активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины.

"На местах работал вместе с командующим группировкой десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей. Обсудили текущую обстановку, результаты выполнения поставленных задач и дальнейшие шаги для укрепления наших позиций", - добавил Сырский.

Поддержка активных действий и обеспечение подразделений

Главком сообщил о поддержке инициативы командиров относительно активных действий на определенных направлениях. Также главком принял решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами.

"Главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских воинов", - отдельно подчеркнул Сырский.

С командующим группировкой Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди главком обсудил актуальные вопросы развития и применения беспилотных систем. Силы обороны продолжают наращивать возможности по поражению противника, в частности на оперативной глубине.

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