Ситуація на Південному відтинку фронту залишається динамічною. На Олександрівському ворог зосередив понад 71 тисячу військових,- Сирський

На Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках тривають активні бойові дії. Противник збільшує угруповання, Сили оборони України посилюють позиції та обороноздатність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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"Працював у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони", - йдеться в повідомленні.

Нарощування сил противником

Сирський зазначив, що ворог продовжує нарощувати зусилля. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною - активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України.

"На місцях працював разом із командувачем угруповання десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами десантно-штурмових і штурмових частин. Обговорили поточну обстановку, результати виконання поставлених завдань та подальші кроки для посилення наших позицій, - додав Сирський.

Підтримка активних дій і забезпечення підрозділів

Головком повідомив про підтримку ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках. Також головком ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами та боєприпасами.

"Головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів", - окремо наголосив Сирський.

Із командувачем угруповання Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді головком обговорив актуальні питання розвитку та застосування безпілотних систем. Сили оборони продовжують нарощувати спроможності з ураження противника, зокрема на оперативній глибині.

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