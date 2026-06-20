В Силах обороны расширяют экспериментальные системы противодействия дронам, - Сырский

Украинские военные расширяют применение инновационных технологий для борьбы с ударными БПЛА РФ. В ВСУ отмечают быструю эволюцию боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

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"Характер современной войны постоянно меняется. Массовое применение российскими войсками ударных БПЛА и FPV-дронов заставляет искать эффективные технологические решения, способные повысить выживаемость наших подразделений на поле боя", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с дронами, организованную Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ - ключевой площадкой взаимодействия между военной наукой, разработчиками и производителями современных технологий для войск.

Украинские производители представили перспективные разработки и продемонстрировали их работу в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как отметил Сырский, увиденные результаты подтверждают высокий потенциал этих систем и их способность в будущем существенно снизить эффективность вражеских средств воздушного нападения.

"Из соображений безопасности не буду разглашать технические характеристики, принципы работы и возможные сценарии применения новых комплексов. Наша задача - чтобы российские оккупанты узнали об их возможностях непосредственно на поле боя", - подчеркнул главнокомандующий.

Что этому предшествовало?

За четыре месяца эффективность борьбы с российскими Shahed существенно возросла, несмотря на увеличение количества атак.

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