У Силах оборони розширюють експериментальні системи протидії дронам, - Сирський
Українські військові масштабують використання інноваційних технологій для боротьби з ударними БпЛА РФ. У ЗСУ наголошують на швидкій еволюції бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
"Характер сучасної війни постійно змінюється. Масове застосування російськими військами ударних БпЛА та FPV-дронів змушує шукати ефективні технологічні рішення, здатні підвищити живучість наших підрозділів на полі бою", - йдеться в повідомленні.
Сирський зазначив, що відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами, який був організований Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ - ключовий майданчик взаємодії між військовою наукою, розробниками та виробниками сучасних технологій для війська.
Українські виробники представили перспективні розробки та показали їхню роботу в умовах, максимально наближених до бойових.
Як зауважив Сирський, побачені результати підтверджують високий потенціал цих систем і їхню здатність у майбутньому суттєво знизити ефективність ворожих засобів повітряного нападу.
"З міркувань безпеки не розголошуватиму технічні характеристики, принципи роботи та можливі сценарії застосування нових комплексів. Наше завдання - щоб російські окупанти дізналися про їх можливості безпосередньо на полі бою", - підкреслив головнокомандувач.
Що передувало?
За чотири місяці ефективність боротьби з російськими Shahed суттєво зросла попри збільшення кількості атак.
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