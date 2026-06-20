У Силах оборони розширюють експериментальні системи протидії дронам, - Сирський

Українські військові масштабують використання інноваційних технологій для боротьби з ударними БпЛА РФ. У ЗСУ наголошують на швидкій еволюції бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

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"Характер сучасної війни постійно змінюється. Масове застосування російськими військами ударних БпЛА та FPV-дронів змушує шукати ефективні технологічні рішення, здатні підвищити живучість наших підрозділів на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами, який був організований Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ - ключовий майданчик взаємодії між військовою наукою, розробниками та виробниками сучасних технологій для війська.

Українські виробники представили перспективні розробки та показали їхню роботу в умовах, максимально наближених до бойових.

Як зауважив Сирський, побачені результати підтверджують високий потенціал цих систем і їхню здатність у майбутньому суттєво знизити ефективність ворожих засобів повітряного нападу.

"З міркувань безпеки не розголошуватиму технічні характеристики, принципи роботи та можливі сценарії застосування нових комплексів. Наше завдання - щоб російські окупанти дізналися про їх можливості безпосередньо на полі бою", - підкреслив головнокомандувач.

Що передувало?

За чотири місяці ефективність боротьби з російськими Shahed суттєво зросла попри збільшення кількості атак.

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