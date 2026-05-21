Україна вдвічі збільшила збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами, - Федоров
За чотири місяці ефективність боротьби з російськими Shahed суттєво зросла попри збільшення кількості атак.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.
Постачання дронів-перехоплювачів збільшилося у 2,6 раза
За словами Федорова, за останні чотири місяці відсоток знищення ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів збільшився вдвічі, попри те, що Росія щомісяця нарощує кількість запусків "Шахедів" приблизно на 35%.
Міністр зазначив, що за цей же період постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,6 раза. Він наголосив, що такі засоби є дешевшою, швидшою та масштабованою відповіддю на масовані атаки РФ.
"Покращення захисту неба - це системна робота. Наша стратегічна ціль - вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей", - підкреслив Федоров.
Окремо він звернув увагу на впровадження системи after-action review - стандартної процедури НАТО для аналізу бойових операцій після їх завершення. За словами міністра, цей механізм став одним із ключових елементів модернізації української ППО.
Система after-action review стала ключовим елементом модернізації ППО
Після кожної масштабної атаки українські військові спільно з Повітряними силами проводять детальний аналіз маршрутів ракет і дронів, точок перехоплення, технічних аспектів та причин, через які окремі цілі не вдалося знищити.
Також аналізується ефективність роботи мобільних вогневих груп, засобів радіоелектронної боротьби та дронів-перехоплювачів.
Федоров наголосив, що система after-action review безпосередньо впливає на перебудову української ППО - зокрема на розміщення сил, централізацію управління, призначення відповідальних керівників у регіонах та формування постійної структури замість тимчасових рішень.
"Це постійний цикл адаптації", - підсумував міністр.
