Україна вдвічі збільшила збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами, - Федоров

За чотири місяці ефективність боротьби з російськими Shahed суттєво зросла попри збільшення кількості атак.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Постачання дронів-перехоплювачів збільшилося у 2,6 раза

За словами Федорова, за останні чотири місяці відсоток знищення ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів збільшився вдвічі, попри те, що Росія щомісяця нарощує кількість запусків "Шахедів" приблизно на 35%.

Міністр зазначив, що за цей же період постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,6 раза. Він наголосив, що такі засоби є дешевшою, швидшою та масштабованою відповіддю на масовані атаки РФ.

"Покращення захисту неба - це системна робота. Наша стратегічна ціль - вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей", - підкреслив Федоров.

Окремо він звернув увагу на впровадження системи after-action review - стандартної процедури НАТО для аналізу бойових операцій після їх завершення. За словами міністра, цей механізм став одним із ключових елементів модернізації української ППО.

Після кожної масштабної атаки українські військові спільно з Повітряними силами проводять детальний аналіз маршрутів ракет і дронів, точок перехоплення, технічних аспектів та причин, через які окремі цілі не вдалося знищити.

Також аналізується ефективність роботи мобільних вогневих груп, засобів радіоелектронної боротьби та дронів-перехоплювачів.

Федоров наголосив, що система after-action review безпосередньо впливає на перебудову української ППО - зокрема на розміщення сил, централізацію управління, призначення відповідальних керівників у регіонах та формування постійної структури замість тимчасових рішень.

"Це постійний цикл адаптації", - підсумував міністр.

