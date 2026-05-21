Украина вдвое увеличила количество сбитых "шахедов" дронами-перехватчиками, - Федоров

Фото: Український дрон-перехоплювач UEB-1 / OSIRIS AI

За четыре месяца эффективность борьбы с российскими Shahed значительно возросла, несмотря на увеличение числа атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Поставки дронов-перехватчиков увеличились в 2,6 раза

По словам Федорова, за последние четыре месяца процент уничтожения вражеских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков увеличился вдвое, несмотря на то, что Россия ежемесячно наращивает количество запусков "шахедов" примерно на 35%.

Министр отметил, что за этот же период поставки дронов-перехватчиков выросли в 2,6 раза. Он подчеркнул, что такие средства являются более дешевым, быстрым и масштабируемым ответом на массированные атаки РФ.

"Улучшение защиты неба - это системная работа. Наша стратегическая цель - выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей", - подчеркнул Федоров.

Отдельно он обратил внимание на внедрение системы after-action review - стандартной процедуры НАТО для анализа боевых операций после их завершения. По словам министра, этот механизм стал одним из ключевых элементов модернизации украинской ПВО.

Система after-action review стала ключевым элементом модернизации ПВО

После каждой масштабной атаки украинские военные совместно с Воздушными силами проводят детальный анализ маршрутов ракет и дронов, точек перехвата, технических аспектов и причин, по которым отдельные цели не удалось уничтожить.

Также анализируется эффективность работы мобильных огневых групп, средств радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков.

Федоров подчеркнул, что система after-action review напрямую влияет на перестройку украинской ПВО - в частности, на размещение сил, централизацию управления, назначение ответственных руководителей в регионах и формирование постоянной структуры вместо временных решений.

"Это постоянный цикл адаптации", - подытожил министр.

