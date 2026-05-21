РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Противодействие беспилотникам РФ Дроны-перехватчики
514 7

Украина вдвое увеличила количество сбитых "шахедов" дронами-перехватчиками, - Федоров

Федоров: уровень перехвата российских "Шахедов" значительно вырос
Фото: Український дрон-перехоплювач UEB-1 / OSIRIS AI

За четыре месяца эффективность борьбы с российскими Shahed значительно возросла, несмотря на увеличение числа атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поставки дронов-перехватчиков увеличились в 2,6 раза

По словам Федорова, за последние четыре месяца процент уничтожения вражеских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков увеличился вдвое, несмотря на то, что Россия ежемесячно наращивает количество запусков "шахедов" примерно на 35%.

Министр отметил, что за этот же период поставки дронов-перехватчиков выросли в 2,6 раза. Он подчеркнул, что такие средства являются более дешевым, быстрым и масштабируемым ответом на массированные атаки РФ.

"Улучшение защиты неба - это системная работа. Наша стратегическая цель - выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей", - подчеркнул Федоров.

Отдельно он обратил внимание на внедрение системы after-action review - стандартной процедуры НАТО для анализа боевых операций после их завершения. По словам министра, этот механизм стал одним из ключевых элементов модернизации украинской ПВО.

Система after-action review стала ключевым элементом модернизации ПВО

После каждой масштабной атаки украинские военные совместно с Воздушными силами проводят детальный анализ маршрутов ракет и дронов, точек перехвата, технических аспектов и причин, по которым отдельные цели не удалось уничтожить.

Также анализируется эффективность работы мобильных огневых групп, средств радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков.

Федоров подчеркнул, что система after-action review напрямую влияет на перестройку украинской ПВО - в частности, на размещение сил, централизацию управления, назначение ответственных руководителей в регионах и формирование постоянной структуры вместо временных решений.

"Это постоянный цикл адаптации", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина разрабатывает дешевые ракеты для перехвата "шахидов", — Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (680) Шахед (2200) перехватчик (97)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вдвое? А почему не 10 раз? А, не поверят....
показать весь комментарий
21.05.2026 12:30 Ответить
Раніше прибріхували, що збивають 80% шахедів, то зараз 160%.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:51 Ответить
На цензорі нещодавно була стаття - якийсь генерал казав, шо є такі підрозділи ППО, шо не збили жодного бпла чи дрона. Якось воно не стикується.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:56 Ответить
То про кулеметників на джипах, це про дрони-перехоплювачі.
показать весь комментарий
21.05.2026 13:16 Ответить
Ці дрони керуються операторами, і у ночі чи хмарну погоду там ніхріна не видно куди керувати. Не дуже еффективна зброя. Самонаведенні на інфрачервоному - пустив і забув.
показать весь комментарий
21.05.2026 13:28 Ответить
Федоров, а шо ти можеш сказати про те шо казав шмигаль - Україна може будувати 20 міліонів дронів на рік, 3000 ракет на рік від зеленского, ще додайте 10 міліонів дронів від умерова, на рік. Брехня на брехні. А сзр каже про напад іпсо рашистів на дерьмака та зеленского і йього команду.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:54 Ответить
Розуміння міністром того, як працює і як повинна працювати антидронова ППО, AAR, підтримка та взаємодія з досвідченим та ефективним командуючим, пілотами, з розробниками та виробниками інтерцепторів, дозволили швидко і значно покращити антидронову ППО. Стосовно AAR у ППО - це чіткий сигнал всім ЗСУ: реальне впровадження AAR в підрозділах ЗСУ збільшить втрати ворога і зменшить наші втрати.
показать весь комментарий
21.05.2026 13:30 Ответить
 
 