Украина разрабатывает дешевые ракеты для перехвата "шахедов", - Федоров
Украина тестирует недорогие ракеты-перехватчики для борьбы с российскими дронами Shahed и готовится к расширению производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
"По заданию Президента, сейчас мы сосредоточились на создании дешевых ракет для сбивания Shahed. Уже нашли решения, которые близки к готовности, и начали их тестировать", — сказал он.
По словам Федорова, Украина планирует увеличить производство таких ракет в десятки раз и сформировать необходимый запас к осенне-зимнему периоду.
"Наша задача — масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы. Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных "Shahed", — отметил министр.
Он сообщил, что новые ракеты-перехватчики должны усилить защиту критической инфраструктуры наряду с использованием дронов-перехватчиков, подчеркнув, что для реализации этого направления государство предоставляет гранты, расширяет производство и возобновляет набор команд.
Что предшествовало?
Ранее Федоров сообщил, что участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению.
