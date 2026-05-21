Украина разрабатывает дешевые ракеты для перехвата "шахедов", - Федоров

Украина тестирует недорогие ракеты-перехватчики для борьбы с российскими дронами Shahed и готовится к расширению производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"По заданию Президента, сейчас мы сосредоточились на создании дешевых ракет для сбивания Shahed. Уже нашли решения, которые близки к готовности, и начали их тестировать", — сказал он.

По словам Федорова, Украина планирует увеличить производство таких ракет в десятки раз и сформировать необходимый запас к осенне-зимнему периоду.

"Наша задача — масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы. Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных "Shahed", — отметил министр.

Он сообщил, что новые ракеты-перехватчики должны усилить защиту критической инфраструктуры наряду с использованием дронов-перехватчиков, подчеркнув, что для реализации этого направления государство предоставляет гранты, расширяет производство и возобновляет набор команд.

Что предшествовало?

Ранее Федоров сообщил, что участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский лазерный тренажер FIM-92 Stinger для борьбы с "Шахедами" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

+5
Знову анонси великого *****.
21.05.2026 11:28 Ответить
+4
"які близькі до готовності" - як фламінги ?))
21.05.2026 11:26 Ответить
+4
«По задачі Президента…» - далі можна не читати. Аби хоч, замість рожевої фарби додумались використовувати зелену.
21.05.2026 11:30 Ответить
"які близькі до готовності" - як фламінги ?))
21.05.2026 11:26 Ответить
Це потрібно було два роки тому як мінімум!!!
21.05.2026 11:32 Ответить
як мінімум в 2019 не треба було галочку малювати сракою
21.05.2026 11:34 Ответить
Це не за адресою!
21.05.2026 11:34 Ответить
Зтули пельку . І тримай все в секреті . Та що у вас всіх приступ балтології чи ви свідомо розкриваєте інформацію ?
21.05.2026 11:26 Ответить
Зробіть, покажіть ефективність, тоді триндіть!!!...
... " Лягушка - путешественница!"...
21.05.2026 11:27 Ответить
Тільки розробляє? Красавчик, міністр те що треба
21.05.2026 11:27 Ответить
21.05.2026 11:28 Ответить
Трошки дешевші за "фламінго" будуть для закупівлі?
21.05.2026 11:31 Ответить
Робоча назва нових ракет - бейбі фламінго ))
21.05.2026 11:32 Ответить
 
 