Первая украинская КАБ готова к боевому применению, - Федоров. ВИДЕО
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто создал первую украинскую управляемую авиабомбу?
"Продолжаем развивать украинские high tech-решения для фронта. Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению", - отметил он
Подробнее о разработке
По словам Федорова, разработка длилась 17 месяцев. Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска.
Технические характеристики
Боевая часть - 250 кг.
Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.
"Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high-tech-оружия, которое системно укрепляет Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны", — резюмирует министр обороны.
співпадіння?
що за бл*дський цирк уродів.
ну маємо зброю - супер, добре, дуже добре.
ну нафіга собі приписувати те, що зроблено іншими?
Тепер би втілення в життя було таким самим.
Сподіваюсь, перша закуплена партія це не 10 штук...
Але сам КАБ передбачає використання політного модуля до готової авіабомби.
Бомби є з часів ссср.
Додаткової вибухівки непотрібно.
добре що ти віриш в те чого не бачив,а в мене так не виходить...
Тобто чуткам вірити взагалі не варто,побачене потребує перевірки, оскільки очі можуть бути обмануті, а сказане може бути викривленим.)