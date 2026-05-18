Первая украинская КАБ готова к боевому применению, - Федоров. ВИДЕО

Первая украинская КАБ готова к боевому применению.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто создал первую украинскую управляемую авиабомбу?

"Продолжаем развивать украинские high tech-решения для фронта. Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению", - отметил он

По словам Федорова, разработка длилась 17 месяцев. Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска.

Технические характеристики

Боевая часть - 250 кг.

Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

"Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high-tech-оружия, которое системно укрепляет Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны", — резюмирует министр обороны.

