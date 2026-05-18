Новости Украина создала собственные КАБы
Первая украинская КАБ готова к боевому применению, - Федоров. ВИДЕО

Первая украинская КАБ готова к боевому применению.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто создал первую украинскую управляемую авиабомбу?

"Продолжаем развивать украинские high tech-решения для фронта. Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению", - отметил он

По словам Федорова, разработка длилась 17 месяцев. Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска.

Технические характеристики

Боевая часть - 250 кг.

Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

"Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high-tech-оружия, которое системно укрепляет Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны", — резюмирует министр обороны.

18.05.2026 11:15 Ответить
18.05.2026 11:28 Ответить
18.05.2026 11:17 Ответить
як і тисячі щомісячних фламіндічей........
18.05.2026 11:15 Ответить
КАБміндіч-2 ?
18.05.2026 11:57 Ответить
Все ж таки сподіваюсь що це не перемогіумний триндьож, і оті багатоповерхівки що зайняли кацапські дронщики у Покровську і панують над місцевістю будуть зметені к хєрам і наші спокійно зможуть відійти.
18.05.2026 12:52 Ответить
100%
18.05.2026 12:57 Ответить
Роботом сбросят со спутника пердулы....
18.05.2026 11:59 Ответить
🤣🤣🤣з того,що подох невспівши вилупитися????.....зате хтось став багачше більш як на 300лямів.......нічого лохи ще назбирають серожам на ,,сите життя,,.....
18.05.2026 12:14 Ответить
Та невже?
18.05.2026 11:17 Ответить
ну нарешті на п'ятий рік війни ! тепер питання до кількості .
18.05.2026 11:17 Ответить
Перша готова. Друга - наступного року...
18.05.2026 11:28 Ответить
Друга з пінопласту, макет,поїхала по світу на презентацію.
18.05.2026 11:38 Ответить
ну тоді точно переможемо ...
18.05.2026 11:58 Ответить
Готова п'ять,десять ? А чому не застосовується як готова ! Сотнями,тисячами !
18.05.2026 11:29 Ответить
гундосийпотужнобріх ще невстиг іноземних гусей постригти.....
18.05.2026 12:16 Ответить
я податки плачу 27 років , а ось на що ти витрачає їх ?
18.05.2026 11:56 Ответить
Війна почалася 14го року
18.05.2026 12:56 Ответить
Аж від серця відлягло - ше скажи де підготували
18.05.2026 11:19 Ответить
Ти накаркай він ще виложе імена інженерів з їхніми адресами , у федорова як і його патрона зеленського язик без кісток .
18.05.2026 11:33 Ответить
Кого має зацікавити чи налякати ця інформація?
18.05.2026 11:21 Ответить
Мене зацікавила інформація про першу українську керовану авіаційну бомбу.
18.05.2026 11:41 Ответить
добре що ти віриш в те чого не бачив,а в мене так не виходить...
18.05.2026 12:18 Ответить
А парашенський КАБ особисто бачили?
18.05.2026 12:42 Ответить
як і фламіндічив від пейсатого кварталу.....
18.05.2026 12:50 Ответить
Тобто: тут вірю, тут - ні. Якась плутана у Вас методичка. Ну і звичайно побутовий антисемітизм.
18.05.2026 12:57 Ответить
десь тиждень тому США схвалили і організували передачу JDAM комплектів.
співпадіння?
що за бл*дський цирк уродів.
ну маємо зброю - супер, добре, дуже добре.
ну нафіга собі приписувати те, що зроблено іншими?
18.05.2026 11:22 Ответить
Бо мудрий нарід возмущяєцца, що нічєво нє дєлаєцца.
18.05.2026 11:25 Ответить
І сама авіабомба дуже схожа на Mark 82...
18.05.2026 12:10 Ответить
Всі авіабомби схожі. Ваш КО.
18.05.2026 12:43 Ответить
Ну і в добру путь на болота
18.05.2026 11:24 Ответить
Що ж, новина хороша.
Тепер би втілення в життя було таким самим.
Сподіваюсь, перша закуплена партія це не 10 штук...
18.05.2026 11:25 Ответить
І ще сподіваємось, що по якості вони будуть трохи кращі за сумнозвісні міни.
18.05.2026 11:29 Ответить
ЯК У 2 СВІТОВУ ВОЮВАЛИ БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ВСЬОГО? Мабуть придурки.
18.05.2026 11:26 Ответить
інший підхід,тоді воювали люди заради перемоги,а зараз пропаганда заради хто кого перебреше......
18.05.2026 12:21 Ответить
Особисто я не вірю цій владі - все побудовано на піарі і гадках. Можливо і розробили КАБ, але їх буде мало.
18.05.2026 11:33 Ответить
Тепер на черзі винахід літака , теж унікального та неповторного.
18.05.2026 11:42 Ответить
Вже є. Підфарбований АН-2 з протишахедним кулеметом. Аналоговнєт.
18.05.2026 11:46 Ответить
краще почати з чогось простішого,а то був у нас і супутник,і де він???сглазили!!!
18.05.2026 12:23 Ответить
Вчора вісім їх...
18.05.2026 11:44 Ответить
Решта-в тг.
18.05.2026 13:06 Ответить
А взривчатки вистачить для масового виготовлення? Отож.
18.05.2026 11:45 Ответить
Я розумію твоє бажання "попердіти хайпом всепропальщини".
Але сам КАБ передбачає використання політного модуля до готової авіабомби.
Бомби є з часів ссср.
Додаткової вибухівки непотрібно.
18.05.2026 11:58 Ответить
Ви зовсім "не в темі"...
18.05.2026 12:25 Ответить
Ооооо...нема слів.
18.05.2026 11:49 Ответить
З Богом!...
18.05.2026 12:01 Ответить
У кого-то есть претензии к Федорову? По моему адекватный человек на своем месте. в скандалах не замечен. Занимается тем что должен. Обеспечение и логистика армии.
18.05.2026 12:16 Ответить
ну окрім зашкварів з поїздками до срасії та якось великої кількості зв,язків....хоча у нас сирський воюює з тими у кого живе його сім,я та діти,,а у умерова згідно податкової симфірополя кацапське вірноподанство .....якось підозріло,не насторожує??а головне кремлівські гниди та боти всі навкруги
18.05.2026 12:28 Ответить
Інформація про нібито поїздки Михайла Федорова до Росії є цілковитим фейком. У Міністерстві цифрової трансформації офіційно спростовували розповсюджені у мережі «документи» про те, що він нібито відвідував Росію. Подібні повідомлення є елементом дезінформації, яка неодноразово фіксувалася в інформаційному просторі.
18.05.2026 12:46 Ответить
так так я вірю в це.....добре прибрався
18.05.2026 12:48 Ответить
Егор Кузнецов

добре що ти віриш в те чого не бачив,а в мене так не виходить...
18.05.2026 12:52 Ответить
бо раніше я бачив зовсім інше....з мене достатньо,так шо танцюй далі,тут ти більш незаробиш......зелені всі виродки і мерзоти
18.05.2026 12:57 Ответить
Вірю, як самому собі вірю.
18.05.2026 13:00 Ответить
мені серти на твої душевні пориви.....пливи далі,а то вже підташнює
18.05.2026 13:03 Ответить
Слабак.
18.05.2026 13:05 Ответить
Справа по великому рахунку у нас не в КАБах, а в носіях (залізо та люди).
18.05.2026 12:23 Ответить
Може замість відео тихо застосовувати?
18.05.2026 12:30 Ответить
"Не вірте тому, що чуєте і половині того, що бачите!"- Едгар Аллан.
Тобто чуткам вірити взагалі не варто,побачене потребує перевірки, оскільки очі можуть бути обмануті, а сказане може бути викривленим.)
18.05.2026 12:34 Ответить
А куди дівати Фламінго, яких вже мабуть тисячі лежать згідно обіцянок верховного й виробника? Вони ж дешеві, як повітря.
18.05.2026 12:50 Ответить
 
 