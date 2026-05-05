Почти 7 тыс. КАБ применила РФ против Сил обороны в течение апреля, - Минобороны

В течение апреля российские оккупанты применили против Сил обороны почти 7 тысяч управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили в Минобороны.

"По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, это второй по количеству КАБ месяц с начала полномасштабного вторжения. Больше было только в марте – 7 987", – говорится в сообщении.

В то же время интенсивность боевых действий не снижается – в течение месяца на фронте произошло 5 085 боевых столкновений. Неоднократно их количество за сутки превышало 200, в частности 26 апреля – 241. Даже на Пасху, во время так называемого "перемирия", было зафиксировано более 100 боевых столкновений.

В то же время в Минобороны отметили, что количество артиллерийских обстрелов уменьшилось.

В апреле их зафиксировано чуть более 96 000, среди которых – 2 322 из РСЗО.

