Почти 7 тыс. КАБ применила РФ против Сил обороны в течение апреля, - Минобороны

В течение апреля российские оккупанты применили против Сил обороны почти 7 тысяч управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили в Минобороны.

"По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, это второй по количеству КАБ месяц с начала полномасштабного вторжения. Больше было только в марте – 7 987", – говорится в сообщении.

Боевые действия

В то же время интенсивность боевых действий не снижается – в течение месяца на фронте произошло 5 085 боевых столкновений. Неоднократно их количество за сутки превышало 200, в частности 26 апреля – 241. Даже на Пасху, во время так называемого "перемирия", было зафиксировано более 100 боевых столкновений.

В то же время в Минобороны отметили, что количество артиллерийских обстрелов уменьшилось.

В апреле их зафиксировано чуть более 96 000, среди которых – 2 322 из РСЗО.

Такою кількістю бомб щомісяця можна було б зтерти всю ЛБЗ з мапи і мати просування не по 2-5 кв.км. на день, а в десятки разів більше.
05.05.2026 11:09 Ответить
Навіть при точності 5% це 350 розбитих позицій.
05.05.2026 11:11 Ответить
А где массове использование украиских планирущих КАБов. Еще два года назад командующий украинскими ВВС говорил, что испітания на посдненей стадии.
05.05.2026 11:16 Ответить
на п'ятий рік війни Україна не може протидіяти КАБам , спочатку не було літаків , тепер немає ракет до них . ну ще повністю відсутнє виробництво КАБів .
05.05.2026 11:17 Ответить
Вдумайтесь тільки в цю страшну цифру. Це перепахані наші міста, поля і позиції. Чому до сих пір проти рашистських бомбардувальників не знайшли протидії? І де наші КАБи які так давно обіцяли?
05.05.2026 11:21 Ответить
Наша протидія - добові поставки!
05.05.2026 11:23 Ответить
Щоб зменшити кількість ударів кабами,потрібні масовані ракетні удари по аеродромах.Все інше,то не ефективно.
05.05.2026 11:54 Ответить
Відповідь від зеленского та йього дефективних менеджерів - впо зробило постачання бракованих мін різного калібру для ЗСУ на більше ніж 4 міліарда грв. Виробник вкрав гроші, воєнпреди на підприємстві, чомусь не виявили браку. Загинуло тисячі військових. Тут і кабів не потрібно - зеленский сам все нищить.
05.05.2026 13:13 Ответить
 
 