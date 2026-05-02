Россия за неделю выпустила около 1600 дронов и 1100 КАБ по Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Россия усилила воздушные удары по Украине, применив за последнюю неделю около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиабомб и три ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия очередных обстрелов.

Удары по гражданским и новые жертвы

В Херсоне российский FPV-дрон атаковал обычный городской маршрутный автобус. В результате удара семь человек получили ранения, еще двое погибли. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Под обстрелами также находились Днепровская, Одесская, Сумская, Херсонская и Донецкая области. В Харькове дрон попал в жилой многоэтажный дом. В Николаевской области зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре.

"Все пострадавшие во время атаки – гражданские лица, и россияне точно это понимали. Фактически такое жестокое сафари на людей происходит ежедневно в наших прифронтовых и приграничных громадах", – подчеркнул Зеленский.

Враг пытается перегрузить украинскую ПВО

Президент отметил, что Россия пытается массированными атаками перегрузить систему противовоздушной обороны Украины.

"Всего за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты", - сообщил Зеленский.

При этом он подчеркнул важность стабильных поставок ракет для ПВО и непрерывной международной поддержки.

"Любые ослабления существующих санкций приводят лишь к пополнению российского кошелька, который они тратят на войну.

Спасибо всем, кто работает над новыми санкционными пакетами и помогает ограничивать российские схемы обхода санкций", - добавил Зеленский.

Той випадок коли потрібно щось сказати, аби не коментувати плівки Міндіча
02.05.2026 11:06 Ответить
А Україна за тиждень скільки корупціонерів випустила?
02.05.2026 10:58 Ответить
Ну що зебіли проголосували у 2019 правильно? Могли б зараз пити каву у Відні, баварське пиво у Мюнхені, відпочивати на пляжі у Маямі, дивитися футбол у Парижі та Лондоні. В так вас бусифікують, проведуть формальну підготовку з калашник 1960 року в запахнуть на позиції у піхоту на 200-300 днів без ротації і їжі.А потім прилетять КАБи і вас просто розірве на шматки чи засипе.
02.05.2026 11:21 Ответить
В Україні є ще кілька мільйонів резерву щоб перенести бойові дії не просто на кацапію, в міські бої в Москві. Це жінки, яких майже не мобілізовували. Нам потрібні штурмовикині, піхотинкині, мінометкині, танкині, розвідкині.
02.05.2026 11:06 Ответить
"зе бідоносоцець" для України і українського народу.щодня звітує про рашистську смерть і біду .котру приносить для України рашистський кровопивця куйло.і від якої, давав клятву ,боронити Україну і її народ"зезедент"
02.05.2026 11:11 Ответить
Я не розумію, чи ти дурний, чи прикадаєшся? Думаєш ***** не напав би на Україну? Та він ще з 2004р. готувався. Якби Україна розвивалась би, то може воно ще поміркували би, та якщо б у Криму хоч якій офіцер каменюку кинув, а так з ЗЕленим лайном він просто прискорився.
02.05.2026 15:40 Ответить
А в новинах нижче цифра більша , і це за добу. Хто бреше?
02.05.2026 11:40 Ответить
А ти скількі ракет випустив по Москві? Реально на днях читав дописи москальських патріотів, коли ж Україна страшна і сильна буде випускати табуни та зграї Фламінго, тоді кацапам кінець... Заспокойтесь, любі друзі Шпіллермана та Міндіча, нічого не буде.
02.05.2026 11:55 Ответить
А це справа президента таку собі " невинну " статистику озвучувати ? 1600 кабів - це зруйновані міста , позиції , тисячи життів , повернуті тіла кожного тижня . І жуковськи методи , та замилювання очей типу - орку відірвало голову , або в калюжі втопили тут не допоможуть . Де статистика по носіях , аеродромах , скільки кабів перехоплено , знищено ? Поки це питання не буде вирішено , годі й сподіватись на перемогу у війні .
02.05.2026 11:55 Ответить
А Україна за місяць випустила за кордон 15 ухилянтів, але це кого треба ухилянти.
02.05.2026 12:06 Ответить
 
 