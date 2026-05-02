Россия за неделю выпустила около 1600 дронов и 1100 КАБ по Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Россия усилила воздушные удары по Украине, применив за последнюю неделю около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиабомб и три ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия очередных обстрелов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по гражданским и новые жертвы

В Херсоне российский FPV-дрон атаковал обычный городской маршрутный автобус. В результате удара семь человек получили ранения, еще двое погибли. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Под обстрелами также находились Днепровская, Одесская, Сумская, Херсонская и Донецкая области. В Харькове дрон попал в жилой многоэтажный дом. В Николаевской области зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре.

"Все пострадавшие во время атаки – гражданские лица, и россияне точно это понимали. Фактически такое жестокое сафари на людей происходит ежедневно в наших прифронтовых и приграничных громадах", – подчеркнул Зеленский.

Враг пытается перегрузить украинскую ПВО

Президент отметил, что Россия пытается массированными атаками перегрузить систему противовоздушной обороны Украины.

"Всего за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты", - сообщил Зеленский.

При этом он подчеркнул важность стабильных поставок ракет для ПВО и непрерывной международной поддержки.

"Любые ослабления существующих санкций приводят лишь к пополнению российского кошелька, который они тратят на войну.

Спасибо всем, кто работает над новыми санкционными пакетами и помогает ограничивать российские схемы обхода санкций", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области