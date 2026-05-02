Росія за тиждень випустила близько 1600 дронів і 1100 КАБів по Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Росія посилила повітряні атаки по Україні, застосувавши за останній тиждень близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і три ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки чергових обстрілів.

Удари по цивільних та нові жертви

У Херсоні російський FPV-дрон атакував звичайну міську маршрутку. Внаслідок удару семеро людей дістали поранення, ще двоє загинули. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Під обстрілами також перебували Дніпровщина, Одещина, Сумщина, Херсонщина та Донеччина. У Харкові дрон влучив у житлову багатоповерхівку. На Миколаївщині зафіксовані удари по енергетичній інфраструктурі.

"Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах", - наголосив Зеленський.

Ворог намагається перевантажити українську ППО

Президент зазначив, що Росія намагається масованими атаками перевантажити систему протиповітряної оборони України.

"Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети", - повідомив Зеленський.

Та наголосив на важливості стабільних поставок ракет для ППО та безперервної міжнародної підтримки.

"Будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну.

Дякую всім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій", - додав Зеленський.

