Росія за тиждень випустила близько 1600 дронів і 1100 КАБів по Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Росія посилила повітряні атаки по Україні, застосувавши за останній тиждень близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і три ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки чергових обстрілів.

Удари по цивільних та нові жертви

У Херсоні російський FPV-дрон атакував звичайну міську маршрутку. Внаслідок удару семеро людей дістали поранення, ще двоє загинули. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Під обстрілами також перебували Дніпровщина, Одещина, Сумщина, Херсонщина та Донеччина. У Харкові дрон влучив у житлову багатоповерхівку. На Миколаївщині зафіксовані удари по енергетичній інфраструктурі.

"Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах", - наголосив Зеленський.

Ворог намагається перевантажити українську ППО

Президент зазначив, що Росія намагається масованими атаками перевантажити систему протиповітряної оборони України.

"Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети", - повідомив Зеленський.

Та наголосив на важливості стабільних поставок ракет для ППО та безперервної міжнародної підтримки.

"Будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну.

Дякую всім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій", - додав Зеленський.

А Україна за тиждень скільки корупціонерів випустила?
02.05.2026 10:58 Відповісти
Той випадок коли потрібно щось сказати, аби не коментувати плівки Міндіча
02.05.2026 11:06 Відповісти
В Україні є ще кілька мільйонів резерву щоб перенести бойові дії не просто на кацапію, в міські бої в Москві. Це жінки, яких майже не мобілізовували. Нам потрібні штурмовикині, піхотинкині, мінометкині, танкині, розвідкині.
02.05.2026 11:06 Відповісти
"зе бідоносоцець" для України і українського народу.щодня звітує про рашистську смерть і біду .котру приносить для України рашистський кровопивця куйло.і від якої, давав клятву ,боронити Україну і її народ"зезедент"
02.05.2026 11:11 Відповісти
Ну що зебіли проголосували у 2019 правильно? Могли б зараз пити каву у Відні, баварське пиво у Мюнхені, відпочивати на пляжі у Маямі, дивитися футбол у Парижі та Лондоні. В так вас бусифікують, проведуть формальну підготовку з калашник 1960 року в запахнуть на позиції у піхоту на 200-300 днів без ротації і їжі.А потім прилетять КАБи і вас просто розірве на шматки чи засипе.
02.05.2026 11:21 Відповісти
Я не розумію, чи ти дурний, чи прикадаєшся? Думаєш ***** не напав би на Україну? Та він ще з 2004р. готувався. Якби Україна розвивалась би, то може воно ще поміркували би, та якщо б у Криму хоч якій офіцер каменюку кинув, а так з ЗЕленим лайном він просто прискорився.
02.05.2026 15:40 Відповісти
А в новинах нижче цифра більша , і це за добу. Хто бреше?
02.05.2026 11:40 Відповісти
А ти скількі ракет випустив по Москві? Реально на днях читав дописи москальських патріотів, коли ж Україна страшна і сильна буде випускати табуни та зграї Фламінго, тоді кацапам кінець... Заспокойтесь, любі друзі Шпіллермана та Міндіча, нічого не буде.
02.05.2026 11:55 Відповісти
А це справа президента таку собі " невинну " статистику озвучувати ? 1600 кабів - це зруйновані міста , позиції , тисячи життів , повернуті тіла кожного тижня . І жуковськи методи , та замилювання очей типу - орку відірвало голову , або в калюжі втопили тут не допоможуть . Де статистика по носіях , аеродромах , скільки кабів перехоплено , знищено ? Поки це питання не буде вирішено , годі й сподіватись на перемогу у війні .
02.05.2026 11:55 Відповісти
А Україна за місяць випустила за кордон 15 ухилянтів, але це кого треба ухилянти.
02.05.2026 12:06 Відповісти
 
 