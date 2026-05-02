Російські БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Протягом доби російські війська атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу "Shahed". Основною ціллю стала енергетична інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Внаслідок атаки було частково знеструмлено споживачів обласного центру. Наразі частині абонентів електропостачання відновлено, роботи продовжуються. Пошкоджено вікна багатоповерхівки та автомобіль. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Обмеження руху електротранспорту у Миколаєві

Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу міського електротранспорту.

Через це фахівці КП "Миколаївелектротранс" працюють над відновленням тягових підстанцій, які живлять контактну мережу трамваїв і тролейбусів. Роботи тривають в умовах нестабільного електропостачання та поетапного введення обладнання в роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

У місті фіксуються обмеження руху електротранспорту. Зокрема, на ділянках по вулицях Ковальській та Ігоря Бедзая можливі затримки трамваїв через відновлювальні роботи.

Пасажирів попереджають, що водії додатково інформуватимуть про напрямок руху та кінцеві зупинки під час рейсів.

Атаки FPV-дронами на Миколаївщині

У Миколаївському районі ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Унаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено дах і вікна приватного будинку. Жертв і постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Дніпропетровщину: поранені, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж