Российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области

В течение суток российские войска нанесли удары по Николаевской области с помощью ударных БПЛА типа "Shahed". Основной целью стала энергетическая инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате атаки было частично обесточено потребителей областного центра. На данный момент части абонентов электроснабжение восстановлено, работы продолжаются. Повреждены окна многоэтажного дома и автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ограничение движения электротранспорта в Николаеве

В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу городского электротранспорта.

Из-за этого специалисты КП "Николаевлектротранс" работают над восстановлением тяговых подстанций, которые питают контактную сеть трамваев и троллейбусов. Работы продолжаются в условиях нестабильного электроснабжения и поэтапного ввода оборудования в эксплуатацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

В городе фиксируются ограничения движения электротранспорта. В частности, на участках по улицам Ковальской и Игоря Бедзая возможны задержки трамваев из-за восстановительных работ.

Пассажиров предупреждают, что водители будут дополнительно информировать о направлении движения и конечных остановках во время рейсов.

Атаки FPV-дронами в Николаевской области

В Николаевском районе враг семь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате обстрелов в селе Дмитровка повреждены крыша и окна частного дома. Жертв и пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Днепропетровскую область: раненые, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж