Российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области
В течение суток российские войска нанесли удары по Николаевской области с помощью ударных БПЛА типа "Shahed". Основной целью стала энергетическая инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
"В результате атаки было частично обесточено потребителей областного центра. На данный момент части абонентов электроснабжение восстановлено, работы продолжаются. Повреждены окна многоэтажного дома и автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ограничение движения электротранспорта в Николаеве
В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу городского электротранспорта.
Из-за этого специалисты КП "Николаевлектротранс" работают над восстановлением тяговых подстанций, которые питают контактную сеть трамваев и троллейбусов. Работы продолжаются в условиях нестабильного электроснабжения и поэтапного ввода оборудования в эксплуатацию.
В городе фиксируются ограничения движения электротранспорта. В частности, на участках по улицам Ковальской и Игоря Бедзая возможны задержки трамваев из-за восстановительных работ.
Пассажиров предупреждают, что водители будут дополнительно информировать о направлении движения и конечных остановках во время рейсов.
Атаки FPV-дронами в Николаевской области
В Николаевском районе враг семь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате обстрелов в селе Дмитровка повреждены крыша и окна частного дома. Жертв и пострадавших нет.
