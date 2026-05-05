Майже 7 тис. КАБів застосувала РФ проти Сил оборони протягом квітня, - Міноборони

Протягом квітня російські окупанти застосували проти Сил оборони майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Генерального штабу Збройних Сил України, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7 987", - йдеться в повідомленні.

Водночас не знижується інтенсивність бойових дій - упродовж місяця на фронті відбулося 5 085 боєзіткнень. Неодноразово їх кількість за добу перевищувала 200, зокрема 26 квітня – 241. Навіть на Великдень, під час так званого "перемирʼя", було зафіксовано понад 100 боєзіткнень.

Водночас у Міноборони зауважили, що зменшилась кількість артилерійських обстрілів.

У квітні їх зафіксовано трохи більше за 96 000, серед яких – 2 322 з РСЗВ.

