Майже 7 тис. КАБів застосувала РФ проти Сил оборони протягом квітня, - Міноборони
Протягом квітня російські окупанти застосували проти Сил оборони майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб.
Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"За даними Генерального штабу Збройних Сил України, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7 987", - йдеться в повідомленні.
Водночас не знижується інтенсивність бойових дій - упродовж місяця на фронті відбулося 5 085 боєзіткнень. Неодноразово їх кількість за добу перевищувала 200, зокрема 26 квітня – 241. Навіть на Великдень, під час так званого "перемирʼя", було зафіксовано понад 100 боєзіткнень.
Водночас у Міноборони зауважили, що зменшилась кількість артилерійських обстрілів.
У квітні їх зафіксовано трохи більше за 96 000, серед яких – 2 322 з РСЗВ.
