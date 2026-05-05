Майже 7 тис. КАБів застосувала РФ проти Сил оборони протягом квітня, - Міноборони

Протягом квітня російські окупанти застосували проти Сил оборони майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб.

Про це повідомили у Міноборони.

"За даними Генерального штабу Збройних Сил України, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7 987", - йдеться в повідомленні.

Водночас не знижується інтенсивність бойових дій - упродовж місяця на фронті відбулося 5 085 боєзіткнень. Неодноразово їх кількість за добу перевищувала 200, зокрема 26 квітня – 241. Навіть на Великдень, під час так званого "перемирʼя", було зафіксовано понад 100 боєзіткнень.

Водночас у Міноборони зауважили, що зменшилась кількість артилерійських обстрілів.

У квітні їх зафіксовано трохи більше за 96 000, серед яких – 2 322 з РСЗВ.

Такою кількістю бомб щомісяця можна було б зтерти всю ЛБЗ з мапи і мати просування не по 2-5 кв.км. на день, а в десятки разів більше.
05.05.2026 11:09 Відповісти
Навіть при точності 5% це 350 розбитих позицій.
05.05.2026 11:11 Відповісти
А где массове использование украиских планирущих КАБов. Еще два года назад командующий украинскими ВВС говорил, что испітания на посдненей стадии.
05.05.2026 11:16 Відповісти
на п'ятий рік війни Україна не може протидіяти КАБам , спочатку не було літаків , тепер немає ракет до них . ну ще повністю відсутнє виробництво КАБів .
05.05.2026 11:17 Відповісти
Вдумайтесь тільки в цю страшну цифру. Це перепахані наші міста, поля і позиції. Чому до сих пір проти рашистських бомбардувальників не знайшли протидії? І де наші КАБи які так давно обіцяли?
05.05.2026 11:21 Відповісти
Наша протидія - добові поставки!
05.05.2026 11:23 Відповісти
Щоб зменшити кількість ударів кабами,потрібні масовані ракетні удари по аеродромах.Все інше,то не ефективно.
05.05.2026 11:54 Відповісти
Відповідь від зеленского та йього дефективних менеджерів - впо зробило постачання бракованих мін різного калібру для ЗСУ на більше ніж 4 міліарда грв. Виробник вкрав гроші, воєнпреди на підприємстві, чомусь не виявили браку. Загинуло тисячі військових. Тут і кабів не потрібно - зеленский сам все нищить.
05.05.2026 13:13 Відповісти
 
 