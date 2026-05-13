2 462 17

В Минобороны обнародовали характеристики российских КАБ

Российские КАБы атакуют Украину

Министерство обороны Украины обнародовало характеристики управляемых авиационных бомб, которые использует российская армия.

Боеприпасы имеют массу фугасной части от 250 до 3000 килограммов, а реактивные модификации способны поражать цели на расстоянии до 150 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Министерства обороны Украины.

Как работают российские КАБы и почему они опасны

КАБы — это управляемые авиабомбы, которые, в отличие от обычных свободнопадающих боеприпасов, оснащены системами наведения. Это позволяет повышать точность поражения и увеличивать дальность полета после сброса.

В базовой конструкции россияне используют советские авиабомбы серии ФАБ, на которые устанавливают универсальные модули планирования и коррекции. Именно эти системы позволяют бомбе планировать к цели после сброса с самолета.

Эволюция модулей и технические характеристики

Российская авиация активно применяет такие боеприпасы с 2023–2024 годов. Изначально базовые модули обеспечивали дальность в пределах 60–80 километров, однако впоследствии появились модернизированные версии с большей площадью крыла и усиленным креплением.

Отдельные модификации, по данным Минобороны, позволяют увеличить дальность до 95 километров, а с реактивными ускорителями — до 150 километров.

КАБы также используют спутниковые и инерционные системы наведения. В то же время российские инженеры пытаются затруднить их подавление средствами радиоэлектронной борьбы, устанавливая дополнительные антенны.

"Украина системно работает сразу в нескольких направлениях: развитие средств противовоздушной обороны, способных перехватывать эти боеприпасы, подавление носителей средствами РЭБ и ударными системами, а также разработка собственных высокоточных авиационных боеприпасов", – отметили в Министерстве обороны.

Украина, со своей стороны, применяет западные аналоги таких вооружений, в частности JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39 SDB, которые позволяют наносить высокоточные удары и снижать риски для авиации.

КАБ ФАБ
а в Міноборони велічайшего кібербезопасніка ********** фьйодорова не хочу оприлюднити де фламінги ? )
13.05.2026 20:54 Ответить
І для чого?
13.05.2026 20:57 Ответить
Демонстрація роботи, типу не дарма каву п'ють.
13.05.2026 21:12 Ответить
Постраждалим Українцям, від цього стало набагато краще???
Щось у Федорова, геть забзділося з держсекретарями у МОУ, зокрема з мобілізацією та приватними ППО?? Держсекретарів з МОУ, які так нахрапом вносили проекти актів щодо створення ТЦК і знищення військоматів, так на фронті і не побачили Українці!! ???
Федоров про них, чомусь мовчить?????
13.05.2026 21:03 Ответить
Дякуємо! Тепер запоріжці, дніпровці і харковчане зможуть їм, протидіяти... головне- про єрмака і зеленського не згадуйте!
13.05.2026 21:04 Ответить
І нащо воно нам? А в нас є аналоги їхніх кабів?
13.05.2026 21:06 Ответить
А де наші КАБи ? Це технологія ДСВ....
13.05.2026 21:08 Ответить
Це всі досягнення Федорова чи далі буде?
13.05.2026 21:18 Ответить
А де наші КАБи? А де наші перехоплювачі рашистських бомбардувальників які скидають ці КАБи? Яка нахрін оборона і які укріплення витримають масований удар такими КАБами? Доречі рашисти КАБами знищили наш плацдарм на лівому березі херсонщини. Так само як і позиції дроноводів під Бахмутом. Хоча у нас постійно сміялися що КАБи у рашистів криві. Не такі вони і криві як виявляється
13.05.2026 21:23 Ответить
А хто саме сміявся? ти сміявся?
13.05.2026 21:43 Ответить
Не можете збивати каби чи літаки,то лиш склади з кабами та аеродромами й треба гасити.Характеристики,***((
13.05.2026 21:25 Ответить
А давайте краще заслухаємо начальника транспортного цеху характеристики та кількість застосованих українських кабів .
13.05.2026 21:38 Ответить
Іпать! Як тільки взнали ТТХ КАБів- як зразу полегшало! Генштаб відкрив для себе терра інкогніта. Хто хотів,той знав цю інфу з часів СРСР .
13.05.2026 21:38 Ответить
Головне не повідомили. У війні головне ціна питання. Скільки коштує КАБ з прискорювачем (а якщо бути справедливим - то по суті то вже трохи не те)? Думаю, там ціна уже наближається то ціни ракет і вже "рентабельно" його збивати. Зразу ж наголошу, що, звичайно, так не зовсім вірно рахувати, адже шкода від КАБа зрозуміло, що може бути неспіврозмірною. Проте мова про те, що є (і буде завжди і не тільки у нас) нестача зенітних засобів і це зрозуміло. Але зрозуміло і те, що переважна більшість КАБів - це саме прості КАБи, які далеко не дістають і в основному наносять враження саме в смузі оборони, пробиваючи дорогу п'дарським штурмовим групам. Хотілося б дізнатись, яка кількість саме реактивних КАБів і відсоток і імовірність їх збиття.
13.05.2026 21:39 Ответить
поки КАБи не долітають до Києва - до тих пір Києву буде на них насрати
13.05.2026 21:41 Ответить
"Україна системно працює одразу в кількох напрямках: розвиток засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати ці **********, придушення носіїв засобами РЕБ та ударними системами, а також розробка власних високоточних авіаційних ***********", - зазначили в Міністерстві оборони - а раніше наніч було трохи інакше - про колбка , червону шапочку , Івасика -Телесика .
13.05.2026 21:47 Ответить
Каби - це не другорядна проблема , це найголовніша причина втрат територій . І якщо віщуни в верхах її не вирішують , постає закономірне питання - на чиєму вони боці ?
13.05.2026 21:59 Ответить
 
 