В Минобороны обнародовали характеристики российских КАБ
Министерство обороны Украины обнародовало характеристики управляемых авиационных бомб, которые использует российская армия.
Боеприпасы имеют массу фугасной части от 250 до 3000 килограммов, а реактивные модификации способны поражать цели на расстоянии до 150 километров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Министерства обороны Украины.
Как работают российские КАБы и почему они опасны
КАБы — это управляемые авиабомбы, которые, в отличие от обычных свободнопадающих боеприпасов, оснащены системами наведения. Это позволяет повышать точность поражения и увеличивать дальность полета после сброса.
В базовой конструкции россияне используют советские авиабомбы серии ФАБ, на которые устанавливают универсальные модули планирования и коррекции. Именно эти системы позволяют бомбе планировать к цели после сброса с самолета.
Эволюция модулей и технические характеристики
Российская авиация активно применяет такие боеприпасы с 2023–2024 годов. Изначально базовые модули обеспечивали дальность в пределах 60–80 километров, однако впоследствии появились модернизированные версии с большей площадью крыла и усиленным креплением.
Отдельные модификации, по данным Минобороны, позволяют увеличить дальность до 95 километров, а с реактивными ускорителями — до 150 километров.
КАБы также используют спутниковые и инерционные системы наведения. В то же время российские инженеры пытаются затруднить их подавление средствами радиоэлектронной борьбы, устанавливая дополнительные антенны.
"Украина системно работает сразу в нескольких направлениях: развитие средств противовоздушной обороны, способных перехватывать эти боеприпасы, подавление носителей средствами РЭБ и ударными системами, а также разработка собственных высокоточных авиационных боеприпасов", – отметили в Министерстве обороны.
Украина, со своей стороны, применяет западные аналоги таких вооружений, в частности JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39 SDB, которые позволяют наносить высокоточные удары и снижать риски для авиации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось у Федорова, геть забзділося з держсекретарями у МОУ, зокрема з мобілізацією та приватними ППО?? Держсекретарів з МОУ, які так нахрапом вносили проекти актів щодо створення ТЦК і знищення військоматів, так на фронті і не побачили Українці!! ???
Федоров про них, чомусь мовчить?????
начальника транспортного цехухарактеристики та кількість застосованих українських кабів .