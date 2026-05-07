РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
329 0

Рашисты нанесли удар КАБом по Щасливому в Запорожской области: трое раненых, разрушен дом

Враг атаковал Щасливое в Запорожской области: трое пострадавших

Российские оккупационные войска нанесли удар управляемой бомбой по населенному пункту Счастливое в Запорожской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеской атаки

"Российское смертоносное железо разрушило частный двор в селе Счастливое. Поврежден дом и соседние постройки, возник пожар площадью 150 кв.м. Ранения получили 67-летний мужчина и женщины 72 и 73 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Читайте также: Сутки на Запорожье: двое погибших и 12 раненых

Автор: 

обстрел (32487) Запорожская область (4331) КАБ (534) Запорожский район (544) Счастливое (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 