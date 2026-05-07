Рашисты нанесли удар КАБом по Щасливому в Запорожской области: трое раненых, разрушен дом

Российские оккупационные войска нанесли удар управляемой бомбой по населенному пункту Счастливое в Запорожской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

"Российское смертоносное железо разрушило частный двор в селе Счастливое. Поврежден дом и соседние постройки, возник пожар площадью 150 кв.м. Ранения получили 67-летний мужчина и женщины 72 и 73 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

